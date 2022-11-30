"Згасити" посольство: у Чехії пропонують оригінально провчити росіян

Багато охочих підписати петицію не соромляться у висловлюваннях щодо росії

Після масованих атак на українську енергосистему, коли мільйони людей у листопаді опинилися без опалення та електроенергії, чеські друзі України вирішили подати урок російським дипломатам. Вони зареєстрували петицію "Загасимо посольство росії у Празі".

Автор петиції Мартін Ондрачек з організації "Подарунок путіну" з підтримки української армії у тексті петиції зазначає, що росія, ймовірно, вирішила атакувати Україну мороком та холодом. "З точки зору вищого морального принципу просимо відповідних державних та приватних енергорозподільників дати російським дипломатам у Празі спробувати їх ліки. Просимо відключити все майно РФ від газу, води та електрики", — сказано в тексті петиції.

На 8:00 30 листопада петицію підписали вже понад 5,1 тисячі осіб. У коментарях до свого голосу багато хто писав гнівні коментарі на адресу росіян та слова підтримки українцям:

"Нехай хоч трохи відчують те зло, яке їхня країна робить Україні!"

"Немає жодної причини, через яку терористи в посольстві повинні сидіти в теплі, а Україна через них мерзне".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Чехія стала третьою країною за кількістю ухвалених українських біженців. Зазначимо, що в лідері Польщі умови для вимушених переселенців змінюються — за громадське житло треба буде платити.