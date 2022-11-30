Українських біженців у Польщі змусять платити: кому варто приготуватися

Реєстрація в системі стане обов’язковою

Розміщення для українських біженців у Польщі стане платним із березня 2023 року. Оплата стосуватиметься тих українців, хто перебуває у місцях колективного розміщення понад 120 днів.

Принцип оплати буде таким, що спочатку біженці мають покрити 50% суми за проживання, а за кілька місяців — 75%. Є й винятки — люди з інвалідністю, діти, вагітні жінки, пенсіонери та багатодітні опікуни (3 та більше дітей) не будуть зобов’язані платити.

Серед змін умов прийому також і те, що українські біженці, які прибули після 24 лютого до Польщі, будуть зобов’язані подавати заявку на номер PESEL. Тим, хто отримає номер у Польщі та виїде із країни, його заморозять.

PESEL – електронна система реєстрації населення – 11-цифровий код, які ідентифікує фізосіб. Він дозволяє користуватися у Польщі соцдопомогою, медичними послугами, освітою.

У Польщі готуються до нової хвилі біженців з України через атаки росіян на енергосистему. Зазначимо, що падіння ракети на території сусідньої країни не зіпсувало відносин.