Дешево та без росіян. Де перезимувати за кордоном (підбірка країн)

Ми зібрали для вас варіанти країн, дорога до яких не займе вічність, а ціни не викличуть інфаркт

Масовані ракетні удари росіян по енергетичних об’єктах призводять до затяжних блекаутів та є приводом задуматися про тимчасове зимування за кордоном для людей з маленькими дітьми.

Ми зібрали для вас варіанти країн, проживання в яких є не таким дорогим для українців (тим, паче ціни на деякі продукти в супермаркетах вже зрівнялись з європейськими, а іноді навіть перевищили їх). Ще одним критерієм вибору було розташування — щоб мати можливість відвідувати родину в Україні, а також, приємний бонус — там має бути мало росіян. Ось що ми знайшли:

Болгарія

Тепла країна на узбережжі Чорного моря у вересні 2022 року скасувала дешеві візи для російських туристів. Країна є одним з лідерів у рейтингах дешевих країн Європи.

Вартість перебування:

Столиця країни, Софія, є одним із найпопулярніших місць для експатів. Тут ви можете розраховувати на ціну в приблизно 350 євро на місяць за двокімнатну квартиру в центрі та 200 євро на околиці.

Комунальні послуги одні з найнижчих у Європі. Вартість Інтернету — близько 10 євро, а вартість електроенергії — 310 євро за рік. Обід поза домом обійдеться приблизно в 5 євро.

Найдешевші міста:

Велико-Тирново з населенням 70 тис. осіб, винаймати квартиру можна всього за 120 доларів на місяць.

з населенням 70 тис. осіб, винаймати квартиру можна всього за 120 доларів на місяць. Пловдив . Оренда сучасної квартири коштує близько 300 доларів. Поїсти в ресторані коштуватиме не більше 7 доларів.

. Оренда сучасної квартири коштує близько 300 доларів. Поїсти в ресторані коштуватиме не більше 7 доларів. Варна . Орендувати місце можна за 365 доларів з урахуванням комунальних послуг.

. Орендувати місце можна за 365 доларів з урахуванням комунальних послуг. Бургас. Можна зняти квартиру приблизно за 230 доларів, ціни на таксі доступні.

Румунія

Румунія є однією з найдешевших по вартості проживання у Європі, понад те, раніше цього року Консульство Румунії в росії перестало видавати короткострокові візи для росіян. Приблизні витрати на проживання для однієї людини в Румунії становлять 499 доларів на місяць без оренди.

Вартість перебування:

Середня вартість оренди в Бухаресті — 200-300 доларів, що досі нижче київських цін. За межами Бухареста — 150-200 доларів. Комунальні послуги в середньому становлять 115 дол. Проїзний на місяць обійдеться в 18 дол.

Найдешевші міста Румунії:

Тімішоара . Це "університетське місто" та промисловий центр.

. Це "університетське місто" та промисловий центр. Клуж-Напока .

. Констанца . Найбільший морський порт країни, є одним із найстаріших міст.

. Найбільший морський порт країни, є одним із найстаріших міст. Сибіу. Двокімнатну квартиру можна знайти не дорожче за 200 доларів.

Чехія

Чеська республіка вже стала однією з найпопулярніших точок для втечі українців від війни, тому з безкоштовним розташуванням та виплатами тут може бути сутужно, однак за свій кошт варіанти знайти можна. Орієнтовна вартість проживання на людину в Чехії становить 627 доларів без оренди.

Вартість перебування:

Ціни у столиці трохи кусаються — оренда в Празі коштує від 350 до 800 доларів, проте за її межами можна зняти квартиру орієнтовно за 250 дол. Комунальні послуги в середньому — 270 доларів, проїзний коштує 22 долари.

Найдешевші міста:

Брно.

Плзень.

Острава.

Оломоуц.

Польща

Про Польщу ми й так все знаємо — країна допомагала Україні від початку війни та прийняла до себе чи не найбільше біженців. Росіян можна рідко побачити у північних містах на кшталт Гданська через наближеність до Калінінграда, а на північному заході в університетських містах є чимало студентів з Білорусі, але це не є суттєвою проблемою.

Приблизні місячні витрати на проживання самотньої людини в Польщі становлять 525 доларів без оренди.

Вартість перебування:

Оренда у Варшаві коштує 400-700 доларів, за межами — 200 дол. Комунальні послуги в середньому коштують від 70 до 100 дол, а проїзний квиток — 24 дол.

Найдешевші міста:

Катовіце . Орієнтовна вартість проживання становить 500-800 доларів.

. Орієнтовна вартість проживання становить 500-800 доларів. Білосток . Приблизні витрати на проживання становлять 500-750 доларів.

. Приблизні витрати на проживання становлять 500-750 доларів. Жешув. Середня вартість проживання становить 500-750 доларів.

Словенія

Середня місячна вартість проживання становить 679 доларів на місяць для людини. Мінімальна зарплата в Словенії становить 1100 доларів, а переміщені особи з України зі статусом тимчасового захисту мають вільний доступ до ринку праці.

Вартість перебування:

Оренда в Любляні обійдеться приблизно в 500 доларів, за межами — в 250-300 доларів. Комунальні послуги — 40,78 дол., проїзний на місяць — 30,72 дол.

Найдешевші міста Словенії:

Мурська Собота . Розраховуйте платити десь від 400 до 450 доларів за все, включно з проживанням, орендою та харчуванням.

. Розраховуйте платити десь від 400 до 450 доларів за все, включно з проживанням, орендою та харчуванням. Кршко . Середня вартість проживання тут становитиме близько 400 доларів.

. Середня вартість проживання тут становитиме близько 400 доларів. Веленьє .

. Марибор. Розраховуйте викладати 600 доларів на місяць.

Також варто звернути увагу на безкоштовні програми із забезпечення житлом українців на зиму. Окрім цього, тимчасові варіанти у з різних куточках світу можна знайти на платформах Ukraine takes shelters та Dopomoga.

Раніше "Телеграф" пояснював, хто з українців може виїхати за кордон без закордонного паспорта.