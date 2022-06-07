Квиток в один кінець? Чи можуть українські біженці повернутись з Польщі і потім знову виїхати

Українські біженці у Польщі можуть їхати в Україну без остраху, що їх не пропустять знову, але є певні обмеження

На четвертому місяці розв'язаної росією проти України широкомасштабної війни у багатьох українців, що рятуючись від ворожих солдатів та обстрілів виїхали до дружньої нам Польщі, з'явилось бажання або повернутись на Батьківщину, або принаймні хоч на невеличкий час провідати залишені оселі та майно. Проте їх зупиняє не повне знання польського законодавства щодо цього питання та сумніви у тому, чи зможуть вони повернутись у разі чого знову до Польщі.

"Телеграф" вирішив розібратись з цим питанням і звернувся за роз'ясненнями до українських дипломатів у Польщі і отримав відповідь.

"Громадяни України, які в будь-який момент під час перетину кордону оголосили про виїзд з України у зв’язку з метою отримання захисту в Польщі, можуть протягом 18 місяців з 24 лютого цього року вільно виїжджати з Польщі та їх повернення до Польщі в цей період буде законним", — пояснили нам у одному з українських консульств у Польщі.

При цьому дипломати підкреслили, що громадяни України, які в’їжджають до Польщі, щоразу повинні повідомляти про мету своєї подорожі в рамках прикордонного контролю.

"Так, задекларувавши своєю метою в’їзду до Польщі – необхідність отримання захисту у зв’язку із війною в Україні, громадяни України мають можливість на набуття права на легальне перебування, про яке йдеться вище", — пояснили таку вимогу у консульстві.

При цьому там наголосили, що є певні обмеження щодо термінів відсутності українських біженців у Польщі.

"Громадянин України втрачає право легального перебування в Польщі протягом 18 місяців, починаючи з 24 лютого ц.р., у разі одноразового виїзду з території Польщі строком більше одного місяця, а не коли сума коротких виїздів перевищить цей термін", — роз'яснили у консульстві.

Раніше ми писали про те, як українським біженцям знайти роботу у Польщі.