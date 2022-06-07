Билет в один конец? Могут ли украинские беженцы вернуться из Польши и потом снова уехать

Украинские беженцы в Польше могут ехать в Украину без боязни, что их не пропустят снова, но есть определенные ограничения

На четвертом месяце развязанной россией против Украины широкомасштабной войны у многих украинцев, которые спасаясь от вражеских солдат и обстрелов выехали в дружественную нам Польшу, появилось желание либо вернуться на Родину, либо хотя бы на короткое время навестить оставленные дома и имущество. Однако их останавливает не полное знание польского законодательства по этому вопросу и сомнения в том, смогут ли они вернуться в случае чего снова в Польшу.

"Телеграф" решил разобраться с этим вопросом и обратился за разъяснениями к украинским дипломатам в Польше и получил ответ.

"Граждане Украины, которые в любой момент во время пересечения границы объявили о выезде из Украины в связи с целью получения защиты в Польше, могут в течение 18 месяцев с 24 февраля этого года свободно выезжать из Польши и их возвращение в Польшу в этот период будет законным", – объяснили нам в одном из украинских консульств в Польше.

При этом дипломаты подчеркнули, что въезжающие в Польшу граждане каждый раз должны сообщать о целях своего путешествия в рамках пограничного контроля.

"Так, задекларировав своей целью въезд в Польшу – необходимость получения защиты в связи с войной в Украине, граждане Украины имеют возможность на получение права на легальное пребывание, о котором идет речь выше", — пояснили такое требование в консульстве.

При этом там подчеркнули, что есть определенные ограничения относительно сроков отсутствия украинских беженцев в Польше.

"Гражданин Украины теряет право легального пребывания в Польше в течение 18 месяцев, начиная с 24 февраля с.г., в случае одноразового выезда с территории Польши сроком более одного месяца, а не когда сумма коротких выездов превысит этот срок", — пояснили в консульстве.

Раньше мы писали о том, как украинским беженцам найти работу в Польше.