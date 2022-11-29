Виїхати за кордон на лікування: як українцям подати запит на медичну евакуацію

Зробити це можна двома способами — онлайн та за допомоги сімейного лікаря

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації виїзд за кордон для чоловіків обмежили, проте уряд врахував потреби українців, тому деякі категорії все ж стали винятком. Мова йде про громадян чоловічої статі призовного віку, котрі мають тяжкі захворювання та планують виїхати до іншої країни на лікування.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, відповідний дозвіл на виїзд можуть отримти як онкохворі, так і травмовані українці. Для цього їм потрібно надати заявку до відомства, котра підтвержує їх потребу на виїзд.

"Якщо ви чи рідна вам людина постраждали та потребуєте медичної евакуації, ви можете подати відповідний запит. До закордонних клінік транспортують насамперед дітей та дорослих зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, дітей з онкологічною патологією, а також людей із захворюваннями, які потребують комплексного спеціалізованого лікування", – йдеться у повідомленні.

Як подати запит

Сімейний лікар

Рішення щодо потреби виїзду за межі країни має право ухвалити сімейний чи лікуючий лікар стаціонару. Після чого він зобов`язаний проінформувати про це обласного координатора з медичної евакуації.

Згодом обласний координатор повинен опрацювати запит і передати його до команди медичної евакуації у МОЗ.

МОЗ перевірить дані, після проінформує пацієнта про маршрут медичної евакуації і після отримання згоди самого пацієнта, очікуватиме реагування Єврокомісії, а також очікуватиме пропозиції від лікарень з країн-членів Європейського Союзу, де пацієнт зможе пройти лікування.

Після відповіді медцентру, буде узгоджено питання стосовно транспортування пацієнта.

Онлайн-форма

Для цього на сайті Міністерства в розділі "Громадянам" (https://moz.gov.ua/opituvannja) необхідно самостійно заповнити відповідну заявку. Далі МОЗ верифікує всі дані та перевірить інформацію, після чого вам дадуть зворотний зв'язок.

Зазвичай підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до 2 тижнів. Однак кожен випадок медичної евакуації вимагає окремого підходу.

Варто наголосити, що відповідне надання допомоги по перетину кордону України повинне бути безоплатним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи потрібні чоловікам під час дії воєнного стану для перетину державного кордону.

Також нагадаємо, яким категоріям військозобовязних чоловіків можна виїхати за кордон під час війні в країні.