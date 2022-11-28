Виїзд за кордон: які документи потрібно мати при собі чоловікам
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Опубліковано список необхідних для чоловіків документів
Воєнний стан та загальна мобілізація були продовжені в Україні до лютого 2023 року. Це своєю чергою обмежує можливість чоловіків віком від 18 до 60 років залишати межі нашої країни. Є лише кілька категорій чоловіків, котрі можуть виїхати за кордон, маючи необхідні документи.
Військовозобов’язані можуть виїхати за межі України лише у кількох випадках. На кордоні їм необхідно надати відповідні документи, які підтверджують дозвіл на виїзд, повідомляє видання "Вікна".
Список документів, які потрібні чоловікам для виїзду за кордон:
- Громадянам з обмеженими можливостями на кордоні необхідно мати при собі: закордонний паспорт, спеціальну довідку, яка підтверджує його діагноз, посвідчення, що підтверджує його статус.
- Чоловікам, які мають відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, потрібні такі документи при виїзді: закордонний паспорт, документ про відстрочку (бронювання), документ про відрядження.
- Чоловікам, які непридатні до військової служби, потрібно мати: закордонний паспорт та медвисновок від військової медичної комісії про непридатність до служби.
- Громадянам, які доглядають людей, які потребують соціального догляду, потрібно підготувати: закордонний паспорт, довідку МСЕК, довідку про компенсацію для людини, яка займається постійним доглядом, рішення суду.
- Студентам іноземних вишів потрібні: закордонний паспорт, довідка про відстрочку, видана військкоматом.
Список документів для чоловіків, які перетинають кордон із дітьми:
- Багатодітним батькам (троє та більше дітей віком до 18 років) потрібно на кордоні пред’явити закордонний паспорт, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, медичні свідоцтва про народження за формою NO103/O.
- Батькам-одинакам слід підготувати такі документи для виїзду за кордон: закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, довідку про смерть дружини/рішення суду про позбавлення матері батьківських прав.
- Чоловікам, на утриманні яких є дитина (до 18 років) або доросла дитина (до 23 років) з інвалідністю, потрібні такі документи: закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про реєстрацію шлюбу, довідку, що підтверджує призначення соціальної допомоги та факт того, що дитина з обмеженими можливостями, а також свідоцтво про отримання державної соціальної допомоги для дитини з обмеженими можливостями.
- Опікунам (усиновлювач/приймальний батько/опікун) потрібно підготувати такі документи: закордонний паспорт, документ, що підтверджує усиновлення/піклування/догляд (рішення суду, довідка від опіки та опікун, довідка — до 2005 року).
Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі пояснили, хто з українців може виїхати за межі країни без закордонного паспорта.