Виїзд за кордон: які документи потрібно мати при собі чоловікам

Опубліковано список необхідних для чоловіків документів

Воєнний стан та загальна мобілізація були продовжені в Україні до лютого 2023 року. Це своєю чергою обмежує можливість чоловіків віком від 18 до 60 років залишати межі нашої країни. Є лише кілька категорій чоловіків, котрі можуть виїхати за кордон, маючи необхідні документи.

Військовозобов’язані можуть виїхати за межі України лише у кількох випадках. На кордоні їм необхідно надати відповідні документи, які підтверджують дозвіл на виїзд, повідомляє видання "Вікна".

Список документів, які потрібні чоловікам для виїзду за кордон:

Громадянам з обмеженими можливостями на кордоні необхідно мати при собі: закордонний паспорт, спеціальну довідку, яка підтверджує його діагноз, посвідчення, що підтверджує його статус.

Чоловікам, які мають відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, потрібні такі документи при виїзді: закордонний паспорт, документ про відстрочку (бронювання), документ про відрядження.

Чоловікам, які непридатні до військової служби, потрібно мати: закордонний паспорт та медвисновок від військової медичної комісії про непридатність до служби.

Громадянам, які доглядають людей, які потребують соціального догляду, потрібно підготувати: закордонний паспорт, довідку МСЕК, довідку про компенсацію для людини, яка займається постійним доглядом, рішення суду.

Студентам іноземних вишів потрібні: закордонний паспорт, довідка про відстрочку, видана військкоматом.

Список документів для чоловіків, які перетинають кордон із дітьми:

Багатодітним батькам (троє та більше дітей віком до 18 років) потрібно на кордоні пред’явити закордонний паспорт, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, медичні свідоцтва про народження за формою NO103/O.

Батькам-одинакам слід підготувати такі документи для виїзду за кордон: закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, довідку про смерть дружини/рішення суду про позбавлення матері батьківських прав.

Чоловікам, на утриманні яких є дитина (до 18 років) або доросла дитина (до 23 років) з інвалідністю, потрібні такі документи: закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про реєстрацію шлюбу, довідку, що підтверджує призначення соціальної допомоги та факт того, що дитина з обмеженими можливостями, а також свідоцтво про отримання державної соціальної допомоги для дитини з обмеженими можливостями.

Опікунам (усиновлювач/приймальний батько/опікун) потрібно підготувати такі документи: закордонний паспорт, документ, що підтверджує усиновлення/піклування/догляд (рішення суду, довідка від опіки та опікун, довідка — до 2005 року).

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі пояснили, хто з українців може виїхати за межі країни без закордонного паспорта.