Выезд за границу: какие документы нужно иметь при себе мужчинам

Опубликован список необходимых для мужчин документов

Военное положение и общая мобилизация были продлены в Украине до февраля 2023 года. Это в свою очередь ограничивает возможность мужчин в возрасте от 18 до 60 лет покидать пределы нашей страны. Есть лишь несколько категорий мужчин, которые могут выехать за границу, имея необходимые документы.

Военнообязанные могут выехать за пределы Украины только в нескольких случаях. На границе им необходимо предъявить соответствующие документы, которые подтверждают разрешение на выезд, сообщает издание "Вікна".

Список документов, которые необходимы мужчинам для выезда за границу:

Гражданам с ограниченными возможностями на границе необходимо иметь при себе: загранпаспорт, специальная справка, которая подтверждает его диагноз, удостоверение, подтверждающее его статус.

Мужчинам, у которых есть отсрочка от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет, нужны такие документы при выезде: загранпаспорт, документ об отсрочке (бронирование), документ о командировке.

Мужчинам, которые непригодны к военной службе, нужно иметь: загранпаспорт и медзаключение от военной медицинской комиссии о непригодности к службе.

Гражданам, которые ухаживают за людьми, нуждающимися в социальном уходе, нужно подготовить: загранпаспорт, справку МСЕК, справку о компенсации для человека, занимающегося постоянным уходом, решение суда.

Студентам иностранных вузов нужны: загранпаспорт, справка об отсрочке, выданная военкоматом.

Список документов для мужчин, которые пересекают границу с детьми:

Многодетным отцам (трое и больше детей до 18 лет) нужно на границе предъявить загранпаспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, медицинские свидетельства о рождении по Форме NO103/O.

Отцам-одиночкам следует подготовить следующие документы для выезда за границу: загранпаспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку о смерти супруги/решение суда о лишении матери родительских прав.

Мужчинам, на содержании которых есть ребенок (до 18 лет) или взрослый ребенок (до 23 лет) с инвалидностью, нужно такие документы: загранпаспорт, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации брака, справку, что подтверждает назначение социальной помощи и факт того, что ребенок с ограниченными возможностями, а также свидетельство о получении государственной соцпомощи для ребенка с ограниченными возможностями.

Опекунам (усыновитель/приемный родитель/опекун) нужно подготовить следующие документы: загранпаспорт, документ, подтверждающий усыновление/опекунство/уход (решение суда, справка от опеки и опекун, справка — до 2005 года).

Напомним, ранее в Госпогранслужбе объяснили, кто из украинцев может выехать за пределы страны без загранпаспорта.