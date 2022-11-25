Кто из украинцев может выехать за границу без загранпаспорта

Какой документ в Украине является основным для пересечения госграницы

россия продолжает терроризировать мирное население Украины постоянными обстрелами украинской энергосистемы и городов. В связи с этим для наших граждан не перестает быть актуальным вопрос выезда за границу.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения рф украинцы могли пересекать границу с европейскими странами по "внутренним паспортами" поскольку существовала договоренность в связи с экстренной эвакуацией населения. В Госпогранслужбе рассказали о том, как сейчас обстоит ситуация с необходимыми для выезда документами. Об этом пишет издание РБК-Украина.

Так, по словам пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко в Украине по-прежнему основным документом для пересечения границы с другими странами является загранпаспорт. Украинцы не достигшие 16-летнего возраста могут выехать за пределы нашей страны имея при себе только паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении.

"В отдельных случаях взрослые украинцы могут пересечь границу на выезд с внутренним паспортом — только в случае, если они следуют из районов, где ведутся боевые действия и они спасаются от войны и не могут оформить себе заграничные паспорта", – рассказали в ГПСУ.

Также в ведомстве подчеркнули, что всё-же пересекать границу лучше с загранпаспортом поскольку именно этот документ может понадобиться для пребывания за границей, что обусловлено законодательством стран.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кабине министров Украины изменили правила выезда за границу для одной из категорий граждан.

Также мы сообщали о том, какой категории мужчин разрешили покидать Украину во время военного положения и общей мобилизации.