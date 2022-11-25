Хто з українців може виїхати за кордон без закордонного паспорту

Який документ в Україні є основним для перетину держкордону

росія продовжує тероризувати мирне населення України постійними обстрілами української енергосистеми та міст. У зв’язку із цим для наших громадян не перестає бути актуальним питання виїзду за кордон.

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення росії українці могли перетинати кордон з європейськими країнами за "внутрішніми паспортами", оскільки існувала домовленість у зв’язку з екстреною евакуацією населення. У Держприкордонслужбі розповіли про те, як зараз ситуація з необхідними для виїзду документами. Про це пише видання РБК-Україна.

Так, за словами прес-секретаря ДПСУ Андрія Демченка в Україні, як і раніше, основним документом для перетину кордону з іншими країнами є закордонний паспорт. Українці, які не досягли 16-річного віку, можуть виїхати за межі нашої країни, маючи при собі лише паспорт громадянина України або свідоцтво про народження.

"В окремих випадках дорослі українці можуть перетнути кордон на виїзд із внутрішнім паспортом — лише у випадку, якщо вони випливають з районів, де ведуться бойові дії і вони рятуються від війни і не можуть оформити собі закордонні паспорти", – розповіли у ДПСУ.

Також у відомстві підкреслили, що все-таки перетинати кордон краще із закордонним паспортом, оскільки саме цей документ може знадобитися для перебування за кордоном, що обумовлено законодавством країн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабінет Міністрів України змінив правила виїзду за кордон для однієї з категорій громадян.

Також ми повідомляли про те, якій категорії чоловіків дозволили залишати Україну під час воєнного стану та загальної мобілізації.