Выехать за границу на лечение: как украинцам подать запрос на медицинскую эвакуацию

Сделать это можно двумя способами — онлайн и с помощью семейного врача

В Украине во время действия военного положения и общей мобилизации выезд за границу для мужчин ограничили, однако правительство учло потребности украинцев, поэтому некоторые категории все же стали исключением. Речь идет о гражданах мужского пола призывного возраста, которые имеют тяжелые заболевания и планируют выехать в другую страну на лечение.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, соответствующее разрешение на выезд могут получить как онкобольные, так и травмированные украинцы. Для этого им нужно предоставить заявку в ведомство, подтверждающее их потребность на выезд.

"Если вы или родной вам человек пострадали и нуждаетесь в медицинской эвакуации, вы можете подать соответствующий запрос. комплексного специализированного лечения", – говорится в сообщении.

Как подать запрос

Семейный врач

Решение о необходимости выезда за пределы страны имеет право принять семейный или лечащий врач стационара. После чего он обязан проинформировать об этом областного координатора медицинской эвакуации.

Затем областной координатор должен проработать запрос и передать его в команду медицинской эвакуации в Минздрав.

Минздрав проверит данные, проинформирует пациента о маршруте медицинской эвакуации и после получения согласия самого пациента, будет ожидать реагирования Еврокомиссии, а также будет ожидать предложения от больниц из стран-членов Европейского Союза, где пациент сможет пройти лечение.

После ответа медцентра, будет согласован вопрос транспортировки пациента.

Онлайн-форма

Для этого на сайте Министерства в разделе "Гражданам" ( https://moz.gov.ua/opituvannja ) необходимо самостоятельно заполнить соответствующую заявку. Далее Минздрав верифицирует все данные и проверит информацию, после чего вам будет дана обратная связь.

Обычно подготовка пациента длится от 3-4 дней до 2 недель. Однако, каждый случай медицинской эвакуации требует отдельного подхода.

Следует отметить, что соответствующее предоставление помощи по пересечению границы Украины должно быть безвозмездным.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие документы нужны мужчинам во время действия военного положения для пересечения государственной границы.

Также напомним, каким категориям военнообязательных мужчин можно уехать за границу во время войны в стране.