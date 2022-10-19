Польща та Німеччина приготували неприємні нововведення для українських біженців: у чому суть

Нововведення стосуються сфери фінансів та проживання

Українським біженцям у Європі доведеться готуватися до низки змін. Зокрема, у Польщі вже необхідно сплачувати податок, якщо перебуваєш у країні понад пів року і продовжуєш отримувати дохід від роботи.

Як зазначає польське видання РАР, це не остання новинка — у Польщі планують змінити з 1 січня 2023 року умови для тих, хто проживає в центрах компактного розміщення. Також уряд сусідньої країни візьметься за пошук тих, хто намагається обдурити систему допомоги.

Щодо проживання — то для тих, хто мешкає понад 120 днів у місцях розміщення з 1.01, планується ввести оплату в 50% від вартості проживання. Ще через пів року людина має повністю покривати витрати на проживання.

Нововведення не зачепить нових біженців — вони зможуть жити безплатно у таких центрах до 120 днів. Відповідні зміни до законів планують внести до кінця року. Зазначимо, що за офіційними даними понад мільйон українців-біженців у Польщі на роботу влаштували понад 430 тисяч.

У Польщі на нову хвилю біженців найближчим часом не очікують, але в Німеччині радять бути на так впевненими в цьому. У країні очікують збільшення кількості біженців через "сувору військову зиму". Про це пише DW. Зазначається, що потік біженців насамперед позначиться на Польщі та Чехії. На сьогодні до Німеччини прибуває по 150 осіб на день. Нагадаємо, в країні багато регіонів тимчасово не можуть розміщувати тих, хто тікає від війни.

На тих, хто вже прибув до Німеччини, чекає нововведення, пов’язане з фінансами — гривню на євро більше не змінюватимуть. Програма офіційно закінчується пізніше 30 жовтня, але об’єктивно закінчиться у багатьох банках до 28 жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не варто чекати в Україні сплеску народжуваності після війни – з Європи повернуться не всі жінки. Серед тих, хто втік з України, не лише жінки і діти — багато і чиновників, і просто багатих людей. Їхній розкішний спосіб життя може зашкодити справжнім українцям, які потребують українців у Європі, вважають у мережі.