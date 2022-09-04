Замість притулку — гроші: Німеччина різко скоротила прийом біженців із України

В’їхати до Німеччини біженці з України можуть без віз

У Німеччині українським біженцям дедалі складніше знайти житло — більш ніж половина федеральних земель блокували первинний прийом. Мова про 12 із 16 територій. У середньому до Німеччини в’їжджає понад 800 людей на день з України та розміщувати їх уже нема де.

Про це повідомляє низка німецьких ЗМІ. Вони зазначають, що загальна кількість біженців з України досягла 980 тисяч людей у Німеччині і уряд продовжує шукати можливість дати притулок нужденним. Блок приймання може бути тимчасовим.

При цьому Німеччина хоче допомогти тим українцям, які мусили тікати від війни, але залишилися в Україні. Повідомляється про плани виділити додаткові 200 млн євро для фінансування програм допомоги ВПО.

Нагадаємо, до Німеччини біженці з України можуть в’їхати без візи, але перебувати в країні протягом обмеженого терміну. Після 90 днів слід подавати клопотання на тимчасове перебування.

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Ситуація з мігрантами в Німеччині, зокрема й українськими, викликає напругу в суспільстві та загрожує перерости в кризу на тлі проблем з економікою через енергетичний шантаж росії та рецесії після коронавірусу. Також відомі випадки агресії у бік українських мігрантів — спроби підпалу дитячого садка та притулку для біженців.

Раніше "Телеграф" також розповідав про агресію емігрантів з росії та білорусі щодо українців, які виїхали до Європи.