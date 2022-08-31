Українці у небезпеці? У Німеччині двічі підпалювали будівлі, пов’язані з біженцями

Невідомі замахнулися на найдорожче життя дітей

Багато українських громадян, виїхавши з України, знайшли тимчасовий притулок на території Німеччини. І поки уряд країни виступає за посилення візових заходів щодо росіян, деякі місцеві жителі намагаються висловити своє невдоволення українськими біженцями. Так, у Лейпцигу всього за тиждень було здійснено два підпали будівель, які так чи інакше пов’язані з українцями. З останнього — дитячий садок у районі Грюнау, де виховують дітей наших співгромадян, які виїхали за кордон через війну.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на німецьке видання Bild. На щастя, постраждалих внаслідок такого вчинку немає, проте сама ситуація залишає бажати кращого. До речі, палії вийшли "на справу" вже під покровом ночі.

Дитячий садок Entdeckerland відбувся лише злегка "закопченими" дверима. Швидше за все, на ганку будівлі невідомі розлили бензин чи спирт — у будь-якому разі, певну легкозаймисту суміш. Загоряння вдалося оперативно помітити та погасити.

Постраждалий дитячий садок

Дитячий садок (фото до підпалу)

Проте випадок не поодинокий. Кілька днів тому схожа ситуація сталася за 700 метрів від дитсадка — на території притулку для біженців. Ця будова пізно ввечері була закидана коктейлями Молотова. Між будинками — лише вісім хвилин ходьби.

Притулок для біженців з України

За словами місцевого чиновника Тома Бернхардта, поліція не виключає зв’язку між випадками і активно працює над пошуками ймовірних винуватців. Головний мотив, який розглядається слідчими, — політичний.

Тим часом, Берлін працює над посиленням військової допомоги Україні. Спільно з Канадою німецький уряд має намір забезпечити наших військових додатковими боєприпасами. У світлі нинішнього прориву ЗСУ на півдні України така допомога буде дуже доречною.