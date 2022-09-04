Вместо убежища - деньги: Германия резко сократила прием беженцев из Украины

Въехать в Германию беженцы из Украины могут без виз

В Германии украинским беженцам все сложнее найти жилье — больше половины федеральных земель блокировало первичный прием. Речь о 12 из 16 территорий. В среднем в Германию въезжает более 800 человек в день из Украины и размещать их уже негде.

Об этом сообщает ряд немецких СМИ. Они отмечают, что общее количество беженцев из Украины достигло 980 тысяч человек в Германии и правительство продолжает искать возможность дать приют нуждающимся. Блок на прием может быть временным.

При этом Германия хочет помочь тем украинцам, которые вынуждены были бежать от войны, но остались в Украине. Сообщается о планах выделить дополнительные 200 млн евро для финансирования программ помощи ВПЛ.

Напомним, в Германию беженцы из Украины могут въехать без визы, но находиться в стране в течение ограниченного срока. После 90 дней нужно подавать ходатайство на временное пребывание.

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Ситуация с мигрантами в Германии, в том числе и украинскими, вызывает напряжение в обществе и грозить перерасти в кризис на фоне проблем с экономикой из-за энергетического шантажа россии и рецессии после коронавируса. Также известны случаи агрессии в сторону украинских мигрантов — попытки поджога детского сада и приюта для беженцев.

Ранее "Телеграф" также рассказывал об агрессии эмигрантов из россии и беларуси в отношении выехавших в Европу украинцев.