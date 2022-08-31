Украинцы в опасности? В Германии дважды поджигали здания, связанные с беженцами

Неизвестные замахнулись на самое дорогое — жизнь детей

Многие украинские граждане, выехав из Украины, нашли временное пристанище на территории Германии. И пока правительство страны выступает за ужесточение визовых мер по отношению к россиянам, некоторые местные жители пытаются высказать свое недовольство украинскими беженцами. Так, в Лейпциге всего за неделю было совершено два поджога зданий, так или иначе связанных с украинцами. Из последнего — детский сад в районе Грюнау, где воспитывает детей наших сограждан, выехавших за границу из-за войны.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на немецкое издание Bild. К счастью, пострадавших в результате такого поступка нет, однако сама ситуация оставляет желать лучшего. К слову, поджигатели вышли "на дело" уже под покровом ночи.

Детский сад Entdeckerland отделался лишь слегка "подкоптившейся" дверью. Судя по всему, на крыльце здания неизвестными было разлито бензин или спирт — в любом случае, какую-то зажигательную смесь. Возгорание удалось оперативно заметить и погасить.

Пострадавший детский сад

Детский сад (фото до поджога)

Тем не менее случай не одиночный. Несколько дней назад схожая ситуация произошла в 700 метрах от детсада — на территории приюта для беженцев. Это строение поздно вечером было забросано коктейлями Молотова. Между зданиями — всего восемь минут ходьбы.

Приют для беженцев из Украины

По словам местного чиновника Тома Бернхардта, полиция не исключает наличие связи между случаями и активно работает над поисками вероятных виновников. Главный мотив, который рассматривается следователями — политический.

Тем временем Берлин работает над усилением военной помощи Украине. Совместно с Канадой немецкое правительство собирается обеспечить наших военных дополнительными боеприпасами. В свете нынешнего прорыва ВСУ на юге Украины такая подмога будет как нельзя кстати.