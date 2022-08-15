Чоловіки поводилися агресивно, лаялися та розпускали руки

У Швейцарії двоє неадекватних чоловіків напали на українських студентів прямо посеред вулиці через те, що вони нібито утискають російську мову. Один з чоловіків був уродженцем росії, інший представився білорусом.

Як розповіла одна з потерпілих українців, неприємний інцидент трапився з нею та її товаришами у Цюриху 13 серпня. Про це Яна Сончківська написала на своїй сторінці в соцмережі.

"Компанія московитів, які роками живуть у Цюриху, накинулася на біженців з України зі звинуваченнями в утиску російської мови. Російськомовний чоловік, що назвався білорусом, спершу притиснув до стіни 20-річну українську студентку. Пізніше накинувся з кулаками на студента, коли почув, що він з України. Фрагмент нападу росіян вдалося записати", – написала вона.

За її словами, один з чоловіків прямо заявив що невдоволений тим, що українці зневажають російську мову. А коли помітив, що одна з дівчат почала знімати конфлікт на відео, намагався вибити з її рук телефон.

На кадрах чути нецензурну лайку та крики чоловіка про те, щоб дівчина повернулася до України і померла там.

"Я поставлю тебе на місце, клята українська п**да. Ти приїхала сюди щемити мою мову! Ти, с*ка, принижуєш росіян, я тут з 95-го, а ти 20-річна не маєш права мене принижувати. Я тут живу, ви мене утискаєте", — погрожував він, притиснувши дівчину до стінки.

Крім того, нападники не нехтували розпускати руки. Вони двічі вдарили одного з хлопців, який став на захист товаришок.

Студенти вже звернулися із заявою до поліції. Тепер у конфлікті розбиратимуться представники правоохоронних органів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Німеччині росіяни напали на жінку з дитиною, через те, що хлопчик посеред вулиці вигукнув гасло "Слава Україні"