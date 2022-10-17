"Батальйон Монако": нове розслідування про віпів, що втекли з України, наробило шуму в мережі (відео)

Нашумівше розслідування отримало продовження

Поки більшість українців так чи інакше страждають від російського вторгнення до нашої країни, перебувають і ті, хто в цей час може дозволити собі відпочивати на елітних курортах Лазурного берега.

Як йдеться в матеріалі Української правди, йдеться про так званий "Батальйон Монако" — олігархів, чиновників і великих бізнесменів, які змогли втекти з країни до початку вторгнення. Перший матеріал наробив багато галасу як серед простих українців, так і зацікавив правоохоронні органи, а тому журналісти вирішили зробити продовження.

У новому матеріалі, як і в попередній серії, йдеться про багатих українців, які не соромляться жити в елітних районах Франції та Монако, та роз’їжджати на дорогих суперкарах з українськими номерами.

Користувачі мережі, звичайно ж, від побаченого в захваті не прийшли.

Відреагував на це і харківський бізнесмен, меценат та волонтер Юрій Сапронов, який активно займається гуманітарною допомогою мешканцям міста та постачає низку підрозділів ЗСУ всім необхідним

Як повідомлялося раніше, після публікації попередньої серії Державне бюро розслідувань розпочало розслідування за фактами, викладеними у матеріалі.