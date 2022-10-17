"Батальон Монако": новое расследование о сбежавших из Украины випах наделало шума в сети (видео)

Нашумевшее расследование получило продолжение

Пока большинство украинцев так или иначе страдает от российского вторжения в нашу страну, находятся и те, кто в это время может позволить себе отдыхать на элитных курортах Лазурного берега.

Как говорится в материале Украинской правды, речь идет о так называемом "Батальоне Монако" — олигархах, чиновниках и крупных бизнесменах, которые смогли сбежать из страны до начала вторжения. Первый материал наделал много шума, как среди простых украинцев, так и заинтересовал правоохранительные органы, а потому журналисты решили сделать продолжение.

В новом материале, как и в предыдущей серии речь идет о богатых украинцах, которые не стесняются жить в элитных районах Франции и Монако, и разъезжать на дорогих суперкарах с украинскими номерами.

Пользователи сети конечно же от увиденного в восторг не пришли.

Отреагировал на это и харьковский бизнесмен, меценат и волонтер Юрий Сапронов, который активно занимается гуманитарной помощью жителям города и снабжает ряд подразделений ВСУ всем необходимым

Как сообщалось ранее, после публикации предыдущей серии Государственное бюро расследований начало расследование по фактам, изложенным в материале.