Польша и Германия приготовили неприятные нововведения для украинских беженцев: в чем суть

Новшества касаются сферы финансов и проживания

Украинским беженцам в Европе придется готовиться к ряду изменений. В частности в Польше уже необходимо платить налог, если находишься в стране более полугода и продолжаешь получать доход от работы.

Как отмечает польское издание РАР, это не последняя новинка — в Польше планируют изменить с 1 января 2023 года условия для проживающих в центрах компактного размещения. Также правительство соседней страны плотно возьмется за поиск тех, кто пытается обмануть систему помощи.

Что касается проживания — то для тех, кто живет более 120 дней в местах размещений с 1.01 планируется ввести оплату в 50% от стоимости проживания. Еще через полгода человек должен будет полностью покрывать траты на проживание.

Нововведение не коснется новых беженцев — они смогут жить бесплатно в таких центрах до 120 дней. Соответствующие изменения в законы планируют внести до конца года. Отметим, что по официальным данным из более миллиона украинцев-беженцев в Польше на работу устроились более 430 тысяч.

В Польше новой волны беженцев в ближайшее время не ожидают, но в Германии советуют быть на так уверенными в этом. В стране ожидают увеличение количества беженцев из-за "суровой военной зимы". Об этом пишет DW. Отмечается, что поток беженцев в первую очередь отразится на Польше и Чехии. На сейчас в Германию прибывает по 150 человек в день. Напомним, в стране многие регионы временно не могут размещать бегущих от войны.

Тех, кто уже прибыл в Германию ждет нововведение, связанное с финансами — гривну на евро больше менять не будут. Программа официально заканчивается не позже 30 октября, но объективно закончится во многих банках к 28 октября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что не стоит ждать в Украине всплеска рождаемости после войны — из Европы вернутся не все женщины. Среди бежавших из Украины не только женщины и дети — много и чиновников, и просто богатых людей. Их роскошный образ жизни может повредить настоящим нуждающимся украинцам в Европе, считают в сети.