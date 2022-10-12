Ждать ли Украине бейби-бума и возвращения работников после войны: прогноз демографа

Экспертка озвучила новые данные и прогнозы послевоенного периода

Несмотря на увеличение количества браков в начале войны, в Украине не ожидается высокий уровень рождаемости в послевоенный период. Кроме того, не все женщины, ставшие вынужденными эмигрантками, вернутся из Европы. Впрочем, есть надежда, что при быстром восстановлении экономики наши и европейские работники будут возвращаться. Ситуация еще может иметь положительные изменения. Такие прогнозы озвучила директор Института демографии и социальных исследований Украины Элла Либанова во время брифинга в УКМЦ.

Рекордное количество бракосочетаний не значит рекордная рождаемость?

За первые полгода 2022 года в Украине было зарегистрировано наибольшее количество браков — 103 903. Это на 21% больше, чем за тот же период в 2021 году и абсолютный рекорд за последние 7 лет. В то же время количество разводов по отношению к 2021 году снизилось вдвое.

Такая поразительная статистика имеет свои причины. Риск смерти вызвал переустановку сознания украинцев. У людей изменились приоритеты и ценности, и теперь они пытаются жить здесь и сейчас. Однако желание развестись исчезло не у всех пар, ведь не все проходят испытания на прочность. Более того, волна разводов может прийтись на послевоенный период. Врач-психолог Анна Ревунец придерживается мнения, что заключение брака в следствии импульсивных решений имеет свои последствия.

"Через несколько лет после Второй мировой войны было огромное количество разводов. Одна из причин – решение создать семью принимали в условиях стресса. Главное, что когда начнется мирная жизнь, азарт исчезнет. Возникнут множество вопросов к импульсивным решениям: "Зачем мы поженились? Нужно ли мне это? Люблю ли я? Могу ли я справиться с ролью отца или мужа?», – объясняет Анна Ревунец в одном из своих интервью.

Рождение ребенка является очень ответственным решением. Пары, решившие создать семью во время войны, в первую очередь будут думать о безопасности и уровне жизни будущего ребенка.

"Я думаю, что рождаемость безусловно снизится, что мы увидим возможно не в 2022-м году, но в 23-м точно. Если кто-то считает, что будет послевоенный беби-бум, то это ошибочное мнение. Я очень скептически к этому отношусь, не нужно сравнивать эту ситуацию с мировыми войнами", — сказала экспертка по демографии Либанова.

Вместе с тем Элла Либанова предполагает, что изменится миграционное движение.

По анализу эксперта, с начала боевых действий из Украины выехало почти 9 миллионов человек. Не всех женщин удастся вернуть. Впрочем, убегающих от войны и остающихся за границей, насчитывается от 1,3 до 1,4 миллиона. Цифры не окончательны, что главное, могло быть и хуже.

"В нашей стране, к сожалению, и перед войной миграция усиливала процесс естественного сокращения. Сейчас отрицательное сальдо миграции значительно увеличилось. Не надо говорить, что из Украины выехало 10-15 миллионов. На самом деле с началом боевых действий уехало меньше людей, что составляет 9 млн. Стоит заметить, что это не только украинцы, и не только убегающие от войны граждане, есть малое пограничное движение, многие возвращаются домой. Если учитывать тех, кто возвращается, отрицательное сальдо официально сейчас составляет 1 миллион 300 тысяч лиц", — отметила Либанова.

Перед людьми, которые эвакуировались в Европу, возникло много проблем.

Наибольший вызов для выехавших – финансовый. Люди, выехавшие в начале, имели определенные запасы, однако сейчас эти ресурсы иссякают. В Европе нам очень помогают, но у гуманитарной помощи есть свой определенный ресурс, который тоже ограничивается. Таким образом, не все имеют возможности, например, жить в съемной квартире.

Следующей проблемой стал уровень владения иностранным языком. Выезжавшие украинцы не были готовы к такому развитию событий своего будущего. Многие беженцы продемонстрировали успешное владение английским и другими иностранными языками на коммуникативном уровне. Однако, это не достигает уровня, позволяющего показать свой максимум квалификационного уровня для поиска работы. Согласно исследованию, проведенному Миграционной платформой EWL, более половины трудоустроенных беженцев в Польше (53%) и Германии (55%) не знают языка данной страны или знают его плохо. Хорошие или очень хорошие знания подтверждают только 13% работающих беженцев в Польше и 18% в Германии.

Следует также отметить, что большинство женщин уезжали самостоятельно со своими детьми. Для многих совмещать труд и уход за малышами стало нереальным, что тоже поспособствовало возвращению в Украину.

Либанова также напомнила, что в первые две недели после начала полномасштабной войны в Украину вернулись 180 тысяч мужчин, приехавших защищать Украину и защищать свои семьи. Они вернулись уже после закрытия границ, то есть понимали, что уехать снова они не смогут.

Будущие благоприятные условия для возвращения работников

"При мощном "плане Маршалла" и быстром развитии экономики мы можем рассчитывать на то, что вернется значительная часть украинских работников, выехавших за 2-3 и даже за 5-10 лет до войны. Если они увидят, что в Украине есть возможность зарабатывать не меньше, чем за рубежом, значительная часть их вернется. Я убеждена, что в Украину при благоприятных условиях начнут ехать рабочие из других стран Европы", — добавила Либанова.

Учитывая все вышеописанные нюансы, сокращение населения Украины, по прогнозу экспертки, будет очень умеренным и не больше, чем в среднем по европейским странам.