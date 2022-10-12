Чи чекати Україні бейбі-буму та повернення заробітчан після війни: прогноз демографа

Експертка озвучила нові дані та прогнози післявоєнного періоду

Не зважаючи на збільшення кількості шлюбів на початку війни, в Україні не очікується високий рівень народжуваності у післявоєнний період. Крім того, не всі жінки, що стали вимушеними емігрантками повернуться з Європи. Втім, є надія, що за швидкого відновлення економіки наші та європейські заробітчани таки будуть повертатись. Ситуація ще може мати позитивні зміни. Такі прогнози озвучила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень України Елла Лібанова під час брифінгу в УКМЦ.

Рекордна кількість одружень не значить рекордна народжуваність?

За перші пів року 2022 в Україні було зареєстровано найбільшу кількість шлюбів — 103 903. Це на 21% більше, аніж за той самий період у 2021 та абсолютний рекорд за останні 7 років. Водночас кількість розлучень відносно 2021 року знизилася удвічі.

Така вражаюча статистика має свої причини. Ризик смерті викликав переінсталяцію свідомості українців. У людей змінилися пріоритети та цінності, тож тепер вони намагаються жити тут і зараз. Однак, бажання розлучитись зникло не у всіх пар, адже не всі проходять випробування на міцність. Ба більше, хвиля розлучень може припасти на післявоєнний період. Лікар-психолог Ганна Ревунець дотримується думки, що укладання шлюбу за лаштунками імпульсивних рішень має свої наслідки.

"Через декілька років після Другої світової війни була величезна кількість розлучень. Одна з причин – рішення створити сім’ю ухвалювали в умовах стресу. Головне, що коли почнеться мирне життя, азарт зникне. Виникнуть безліч запитань до імпульсивних рішень: "Навіщо ми одружились? Чи потрібно це мені? Чи кохаю я? Чи можу я впоратися з роллю батька чи чоловіка?", – пояснює Ганна Ревунець в одному зі своїх інтерв’ю.

Народження дитини є дуже відповідальним рішенням. Пари, що вирішили створити родину під час війни в першу чергу думатимуть про безпеку та рівень життя майбутньої дитини.

"На мою думку, народжуваність безперечно знизиться, що ми побачимо можливо не у 2022-му року, але у 23-му точно. Якщо хтось вважає, що буде повоєнний бебі-бум, то це хибна думка. Я дуже скептично до цього ставлюся, не треба порівнювати цю ситуацію зі світовими війнами", — сказала експертка з демографії Лібанова.

Разом з тим Елла Лібанова припускає, що змінюватиметься міграційний рух.

За аналізом експертки, з початку бойових дій з України виїхало майже 9 мільйонів людей. Не всіх жінок вдасться повернути. Втім тих, хто тікав від війни та залишається за кордоном, нараховується від 1,3 до 1,4 мільйона. Цифри не є остаточними, що головне, могло бути й гірше.

"В нашій країні, на жаль, і перед війною міграція посилювала процес природного скорочення. Зараз від’ємне сальдо міграції значно збільшилось. Не треба говорити, що з України виїхало 10-15 мільйонів. Насправді з початком бойових дій виїхало менше осіб, що становить 9 мільйонів. Варто зауважити, що це не тільки українці, і не тільки громадяни, які тікали від війни. Є малий прикордонний рух, багато людей повертається додому. Якщо враховувати тих, хто повертається, від’ємне сальдо офіційно наразі становить 1 мільйон 300 тисяч осіб", — зауважила Лібанова.

Перед людьми, що евакуювалися у Європу постало багато проблем

Найбільший виклик для осіб, що виїхали – фінансовий. Люди, які виїхали на початку, мали певні запаси, однак зараз ці ресурси вичерпуються. У Європі нам дуже допомагають, але гуманітарна поміч має свій певний ресурс, що теж обмежується. Таким чином, не всі мають можливості, наприклад, жити в орендованій квартирі.

Наступною проблемою став рівень володіння іноземною мовою. Українці, що виїжджали, не були готові до такого розвитку подій свого майбутнього. Багато біженців продемонстрували успішне володіння англійської та інших іноземних мов на комунікативному рівні. Втім, це не досягає рівня, що дозволяв би показати свій максимум кваліфікаційного рівня для пошуку роботи. Згідно з дослідженням проведеному Міграційною платформою EWL, більше половини працевлаштованих біженців у Польщі (53%) та Німеччині (55%) не знають мови даної країни або знають її погано. Хороші чи дуже хороші знання підтверджують лише 13% працюючих біженців у Польщі та 18% у Німеччині.

Варто також зазначити, що більшість жінок виїжджали самостійно зі своїми дітьми. Для багатьох поєднувати працю та догляд за малюками стало нереальним, що теж посприяло поверненню в Україну.

Лібанова також нагадала, що в перші два тижні після початку повномасштабної війни до України повернулися 180 тисяч чоловіків, які приїхали боронити Україну і захищати свої родини. Вони повернулися вже після закриття кордонів, тобто розуміли, що виїхати знову вони не зможуть.

Майбутні сприятливі умови для повернення заробітчан

"За потужного "плану Маршалла" і швидкого зростання економіки ми можемо розрахувати на те, що повернеться значна частина українських заробітчан, тих, які виїхали за 2-3 і навіть за 5-10 років до війни. Якщо вони побачать, що в Україні є можливість заробляти не менше, ніж за кордоном, то значна частина їх повернеться. Я переконана, що до України за сприятливих умов почнуть їхати робітники з інших країн Європи", — додала Лібанова.

Враховуючи всі вищеописані нюанси, скорочення населення України, за прогнозом експертки, буде дуже помірним і не більшим, ніж в середньому по європейських країнах.