“Випускного в нас не було - мою школу зруйнували”, - харків’янка поділилася порадами та досвідом перебування у Польщі

Перебуваючи в Польщі, варто знати деякі нюанси та бути вдячними

Нещодавно у польських університетах розпочався навчальний процес. Цьогоріч заклади освіти прийняли дуже багато українських дітей, що стали вимушеними переселенцями через повномасштабне вторгнення росії. Багатьом з них, на жаль, немає куди повернутися, тож вони розпочали навчання за межами країни. Ми поспілкувалися з Поліною Заварзіною та попросили розповісти про те, як її прийняли в польському університеті після зруйнування її рідної школи та що варто знати, перебуваючи у Польщі.

— Розкажіть, які почуття вас огорнули, коли довелося покинути Україну

— Мені досить складно вдався переїзд і перший час перебування в Польщі. Я страшенно хвилювалася і досі хвилююсь за всіх своїх близьких, адже у Харкові зараз важко. Водночас переживши сильний стрес, я відчула себе у безпеці, тут мене прийняли дуже тепло та з підтримкою. Зараз моє місто частково зруйновано, в тому числі й моя школа — на неї впав снаряд ще 26 лютого. Деяких вчителів, з якими я зростала, я більше не побачу. Ми не встигли побути на випускному та подякувати одне одному.

Мені важко повірити, що на вулицях, якими я гуляла з друзями, фотографувалася і просто весело проводила час, падають російські ракети. Тепер, коли я проходжу бульварами Варшави, то бачу величезну кількість знаків підтримки нашого народу. На вулицях вивісили українські прапори, плакати або просто підсвітили будинки жовто-блакитним кольором. Все це гріє мені серце, та в ті моменти я згадую, чому це зробили…

— Відомо, що в Європі готувалися до прийому наших дітей. Як вас зустріли стіни нового навчального закладу?

— Разом з батьками я прийняла рішення наразі залишатися тут та вступати до польського університету. Загалом у Польщі для українців було запропоновано безліч навчальних програм. Тут організували безкоштовні курси по вивченню мови, а також просто секції для дітей і дорослих, яким довелося залишити свої домівки через агресію росії. В деяких закладах пропонували навчання українською мовою. Багато вузів прийняли наших дітей безплатно, крім того, біженці мають можливість отримувати стипендію. Прийшовши у свій університет, я знову побачила купу знаків підтримки. Наприклад, в моєму університеті українцям можна оформити грошову допомогу, якщо в цьому є потреба. Фінансова поміч передбачає кошти на засоби гігієни, ліки та візити до лікаря.

— На сьогодні діти по всьому світу беруть участь у зборах гуманітарної допомоги, вони знають, що відбувається. Як до вас поставилися ваші одногрупники?

— На жаль, я чула кілька ситуацій про кепкування у європейських школах над нашими дітьми, деякі з цих жартів зовсім недоречні. Втім, ні я, ні мої друзі не потрапляли в такі ситуації. Оскільки я вступила на польськомовне навчання, тут дуже багато дітей з різних країн. Окрім поляків, я зустріла білорусів та людей різноманітних національностей. Тут, звісно, є й українці. Всі дуже доброзичливі та толерантні.

— Що корисно знати жінкам і дітям, що планують їхати або зараз знаходяться у Польщі?

— Звісно, є декілька важливих моментів, якими я хочу поділитися. Обов’язково перед тим, як їхати у Польщу, ви маєте дізнатися всі правила в’їзду та умови повернення в Україну. Коли я евакуювалася з Харкова та перетинала кордон, мені не було 18 років. Батьки відправили мене самостійно. Як висновок, на кордоні мене відвезли до дитячого будинку, а новою проблемою постало оформлення опікунства. В цьому випадку все індивідуально, тож раджу вам дзвонити на гарячу лінію та цікавитися саме вашою ситуацією.

Також, варто знати кілька нюансів, якщо вам треба вирішити якісь організаційні питання у вищих навчальних закладах. У Польщі рідко можна знайти контактну інформацію викладачів, а саме домашню адресу та номер телефону. В Європі чітко відмежовується робочий час від домашнього простору, тож за наявністю запитань до певних працівників освіти, вам треба писати на їх інтернет-пошту. Пам’ятайте, що поляки шанобливо ставляться до мовного етикету та звертають увагу на правильність написання листа. А також раджу запастися терпінням та за відсутності відповіді на ваше повідомлення, за деякий час написати повторне звернення.

За програмою NAWA або звичайним песелем зі статусом біженця ви маєте можливість навчатися безкоштовно, але наступні семестри передбачають певну плату. Тут теж все відрізняється. Якщо ви не маєте можливості заплатити за навчання, раджу писати напряму до деканату та інших осіб, що можуть вам допомогти.

Обов’язково поцікавтеся про надання психологічної допомоги у вашому навчальному закладі. Зараз біженці можуть відчувати тривогу за своїх близьких людей, що залишилися вдома. На психологічний стан також погано впливають всі ці жахливі фотографії, що підтверджують воєнні злочини росіян. У кожному університеті та школі працюють психологи, а вчителі пройшли навчання щодо виявлення та усунення психотравм. Крім того, польське міністерство освіти та науки надає можливість безкоштовних онлайн-консультацій українською мовою. Посилання ви можете знайти на їх офіційному сайті. Таким чином, вам надається 30 хвилин на індивідуальну бесіду з фахівцем. У цій розмові ви можете поділитися своїми почуттями або представити наявну проблему. Зі свого боку спеціаліст надасть вам відповідь та інформацію, що може вам бути корисна. Варто зазначити, що це форма негайної психологічної допомоги, тож вона не передбачає терапію.

Розумію, що у зв’язку з ситуацією в якій опиняються багато біженців, не всім вдається привезти з собою всі необхідні речі або забезпечити себе у цьому. Що зручно, в Польщі є онлайн секонд-хенд. Він називається Vinted. Тут можна знайти речі будь-якого цінового сегмента, деякі з речей віддаються безкоштовно. Втім, треба бути пильними, тож відправляєте гроші продавцю виключно через платформу Vinted. Фактично, якщо вам не відправлять товар, сайт не буде відповідати за це.

В українців також постає проблема з відправкою коштів в Україну. Існує декілька можливостей для цього. Перший і всім відомий — це міжнародний перевід. Однак, в залежності від умов вашого банку, у вас буде зніматися певна комісія. Вона достатньо немаленька. Тому я б порадила використовувати посередників. Я б виділила такі, як Paysend або TransferGo. Тут комісія становить меншу суму, а сам перевід виповнюється дуже швидко.

А також, хочу поділитися корисним додатком, що допомагає спілкуватися пацієнтам з України з польськими лікарями. Він має назву LikarPL та доступний українською, російською, польською та англійською мовами. Платформа, яку треба заповнити перед візитом, дасть можливість швидко діагностувати стан вашого здоров’я, а також налагодити спілкування з лікарем, який не володіє українською мовою. Завдяки додатку під час прийому, ви та ваш лікар отримаєте транскрипції та переклад всього, що хочете сказати.

— Поляки дійсно створили якісні умови для адаптації українських дітей та жінок в іншій країні. Та чи плануєте ви повернутися додому після перемоги?

— Наразі я не можу сказати остаточно, адже ситуація нестабільна. Поки що буду навчатися тут, я навіть влаштувалася на свою першу роботу. Однак мені дуже не вистачає рідної України. В мені змалечку виховували любов до Батьківщини. Я маю приклад справжнього патріотизму в образі своєї мами. Ще від початку війни з росією, у 2014 році, вона є волонтером військового госпіталю та має документ учасника бойових дій. Разом з українськими артистами вона бере участь в благодійних концертах на підтримку ЗСУ.

— Що допомагає саме вам залишатися у хорошому настрої в такий період життя?

— Я знаю, що залишатися на позитиві зараз кожному з нас нелегко, але ми мусимо стояти до кінця. Мені дуже допомагає регулярне підтримування зв’язку зі своїми рідними. Коли вам сумно, пам’ятайте, ви не одні. Напишіть своїм близькім, подзвоніть та спитайте як справи та що відбувається. Краще прийняти сьогоденну реальність та жити далі. Тож, на мою думку, ви маєте бути в курсі всього, що трапляється вдома. Втім, ви маєте знайти щось, що буде вас трохи відволікати від переживань. Це може бути нове заняття або приємне спілкування. В Європі зараз багато таких же біженців, як і ви. Ми показали всьому світу свою силу. Не падайте духом, ми обов’язково переможемо.