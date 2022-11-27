Найбільша з міграційних криз світу: скільки українців залишили країну після вторгнення

Найбільше українських біженців перебуває у Польщі

Повномасштабне російське вторгнення спричинило одну з наймасштабніших криз переміщення людей у світі. Всього з початку вторгнення кожен третій українець був змушений покинути свій будинок і поїхати або в іншу область України, або зовсім в іншу країну.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), у Європі станом на 22 листопада перебувало понад 7,86 мільйона біженців з України, з яких 4,75 мільйона отримали офіційний статус біженця.

Згідно з інформацією УВКБ ООН, найбільша кількість зареєстрованих біженців знаходиться у Польщі, де їх налічується понад 1,507 мільйона. При цьому наголошується, що до країни з початку вторгнення прибуло понад 8 мільйонів українців, а назад виїхало 6,196 млн.

Слідом за Польщею йдуть:

Німеччина з 1,021 млн;

Чехія з 462,41 тис.;

Італія із 164,17 тис.;

Іспанія із 154,46 тис.

У відомстві також зазначають, що в самій Україні станом на 27 жовтня значилося 6,5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб.

"З початку російського вторгнення майже третина українців були змушені залишити свої будинки. На сьогодні це одна з найбільших криз переміщення людей у світі", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, влітку ситуація з біженцями трохи стабілізувалася, проте на тлі російських ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури в Європі почали готуватися до того, що взимку наплив людей з України збільшиться.