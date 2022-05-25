Точно не 6 мільйонів: демограф пояснила, скільки насправді людей виїхало з України під час війни

Демограф Елла Лібанова роз’яснила, чому не збігається статистика щодо біженців від ООН і Держприкордонслужби

З початку повномасштабного вторгнення рф з України могло виїхати за кордон близько 3,5 мільйона людей, а не 6 мільйонів, як оцінює ООН. Про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи, доктор економічних наук, професор Елла Лібанова в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

Демограф зазначає, що найбільш точними вона вважає дані Державної прикордонної служби України. Тож кількість тих, хто виїхав за кордон з України через війну, становить близько 3,2-3,5 мільйона людей.

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Разом із тим, ООН оцінює число українських біженців в понад 6,5 мільйона. Лібанова зазначає, що цю цифру не може назвати коректною. За її словами, така відмінність у підрахунках українських прикордонників і ООН відбувається через подвійний підрахунок у різних країнах.

"Грубо кажучи, людина перетнула кордон з Польщею, зареєструвалася в Польщі, потім переїхала до Німеччини й зареєструвалася вже там – далі зрозуміло", — навела приклад демограф.

Лібанова зазначає, що навіть якщо враховувати тих, хто перетнув кордон України нелегально – все одно не вийде число в 6 мільйонів.

"Звісно, я розумію, що частина людей перетнула кордон нелегально. Це стосується чоловіків призовного віку. Нехай це буде 10%. Додайте до 3,2 мільйона ще 300 чи 500 тисяч. Все одно 6 мільйонів ніяк не виходить, правда?" – пояснила експертка.

Наразі в ООН планують створити єдину базу втікачів від війни в Україні, щоби дані про виїзд українців були більш точними.

Нагадаємо, найбільше українців вимушено виїхало через війну до Польщі. Наразі там знайшли роботу вже понад 100 тисяч біженців з України. Легально працевлаштуватися вдалося кожному четвертому українцю.

Як писав "Телеграф", мільйони втрачених робочих місць для українців – одна з головних проблем, що виникла через повномасштабний напад рф на територію України. За попередніми підрахунками, Україна втратила за час війни майже 5 млн робочих місць.