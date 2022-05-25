Точно не 6 миллионов: демограф объяснила, сколько на самом деле людей уехало из Украины во время войны

Демограф Элла Либанова разъяснила, почему не совпадает статистика относительно беженцев от ООН и Госпогранслужбы

С начала полномасштабного вторжения рф из Украины могло уехать за границу около 3,5 миллионов человек, а не 6 миллионов, как оценивает ООН. Об этом заявил директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи, доктор экономических наук, профессор Элла Либанова в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

Демограф отмечает, что наиболее точными считает данные Государственной пограничной службы Украины. Поэтому количество выехавших за границу из Украины в результате войны составляет около 3,2-3,5 миллиона человек.

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Вместе с тем, ООН оценивает число украинских беженцев более чем в 6,5 миллиона. Либанова отмечает, что эту цифру нельзя назвать корректной. По ее словам, такое отличие в данных украинских пограничников и ООН происходит из-за двойного подсчета в разных странах.

"Грубо говоря, человек пересек границу с Польшей, зарегистрировался в Польше, затем переехал в Германию и зарегистрировался уже там — дальше понятно", — привела пример демограф.

Либанова отмечает, что даже если учитывать пересекших границу Украины нелегально – все равно не получится число в 6 миллионов.

"Конечно, я понимаю, что часть людей пересекла границу нелегально. Это касается мужчин призывного возраста. Пусть это будет 10%. Добавьте к 3,2 миллиона еще 300 или 500 тысяч. Все равно 6 миллионов никак не выходит, правда?" – объяснила эксперт.

Сейчас в ООН планируют создать единую базу беглецов от войны в Украине, чтобы данные о выезде украинцев были более точными.

Напомним, больше всего украинцев вынужденно выехало из-за войны в Польшу. Сейчас там нашли работу более 100 тысяч беженцев из Украины. Легально трудоустроиться удалось каждому четвертому украинцу.

Как писал "Телеграф", миллионы потерянных рабочих мест для украинцев – одна из главных проблем, возникшая из-за полномасштабного нападения рф на территорию Украины. По предварительным подсчетам, Украина потеряла за время войны почти 5 млн рабочих мест.