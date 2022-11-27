Крупнейший из миграционных кризисов мира: сколько украинцев покинули страну после вторжения

Больше всего украинских беженцев находится в Польше

Полномасштабное российское вторжение стало причиной одного из самых масштабных кризисов перемещения людей в мире. Всего с начала вторжения каждый третий украинец был вынужден покинуть свой дом и уехать либо в другую область Украины, либо и вовсе в другую страну.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в Европе по состоянию на 22 ноября находилось более 7,86 миллиона беженцев из Украины, из которых 4,75 миллиона получили официальный статус беженца.

Согласно информации УВКБ ООН, наибольшее количество зарегистрированных беженцев находится в Польше, где их насчитывается более 1,507 миллиона. При этом отмечается, что в страну с начала вторжения прибыло более 8 миллионов украинцев, а обратно уехали 6,196 млн.

Следом за Польшей идут:

Германия с 1,021 млн;

Чехия с 462,41 тыс.;

Италия с 164,17 тыс.;

Испания с 154,46 тыс.

В ведомстве также отмечают, что в самой Украине по состоянию на 27 октября числилось 6,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

"С начала российского вторжения почти треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома. На сегодняшний день это один крупнейших кризисов перемещения людей в мире", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, летом ситуация с беженцами слегка стабилизировалась, однако на фоне российских ударов по украинским объектам критической инфраструктуры в Европе начали готовиться к тому, что зимой наплыв людей из Украины увеличится.