Названы три категории беженцев, которые вряд ли вернутся в Украину

Демограф отмечает, что в настоящее время большинство беженцев из Украины планируют возвращаться

Есть несколько категорий украинцев, которые вынужденно выехали за границу из-за войны в Украине и вероятнее всего не вернутся назад: среди них социально уязвимые лица, а также трудоустроенные. Детальнее рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи, доктор экономических наук, профессор Элла Либанова в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

По словам демографа, большинство беженцев из Украины заявляют о намерении вернутся в родные города после Победы. Но насколько это реализуется в реальности – пока вопрос.

Актуальные и свежие новости дня – подпишись на наш Telegram

"На огромной волне патриотизма люди, даже сами себе, не могут честно признаться в том, что могут не вернуться в Украину, — отмечает Либанова. — Они отвечают искренне, но насколько это соответствует действительности — это уже вопрос".

Она добавляет, что со временем планы о возвращении могут измениться.

"Если горячая фаза войны будет тянуться достаточно долго, то люди адаптируются за границей, найдут себе работу, дети пойдут в детские сады и школы с сентября… Поэтому вопрос возвращения в таком случае будет проблематичным", — считает Либанова.

Демограф выделяет 3 категории беженцев из Украины, которые могут не вернутся в родные дома:

Те, кто наиболее запрашиваем на рынках труда тех стран, куда переехали. Среди них специалисты достаточно высокого уровня квалификации и образования. Люди, согласившиеся на рабочие места, которые по разным причинам не занимает местное население. И речь идет не только о работе низкой квалификации. Те, кто претендует на высокую социальную защиту: многодетные семьи, лица с инвалидностью, люди пожилого возраста и так далее. Они за границей могут получить большую социальную защиту, чем в Украине.

Кроме того, подчеркивает Либанова, важную роль в вопросе возвращения украинцев будет играть проблема с жильем. Ведь у многих наших соотечественников разрушены дома.

Оценить количество беженцев, которые могут вернуться после Победы, пока, по словам демографа, очень сложно.

Напомним, сообщить о том, что ваш дом или квартира разрушена, можно в приложении "Дия". Заявку на возмещение может подать каждый украинец, у которого повреждено или разрушено имущество.

Как сообщал "Телеграф", рф нанесла инфраструктурный ущерб Украине на сумму почти 90 млрд долларов. По данным Мининфраструктуры, больше всего пострадали дорожная инфраструктура и железнодорожные перевозки.