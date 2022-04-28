Разрушенную инфраструктуру должны отстроить за два года – Кубраков

"Будет объединение финансов, специалистов и технологий, которые нам будут просто передавать наши партнеры"

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков во время первого после начала полномасштабной войны заседания Конгресса местных и региональных властей под председательством Президента Владимира Зеленского отметил, что вся разрушенная инфраструктура должна быть восстановлена ​​в течение двух лет.

Об этом сообщает сайт Президента Украины.

По словам Кубракова, страна-террорист россия нанесла инфраструктурный ущерб Украине на сумму почти 90 млрд долларов, а основной удар пришелся на дорожную инфраструктуру и железнодорожные перевозки.

"В первую очередь, речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре. Кубраков проинформировал о темпах восстановления дорог и возобновлении проезда по мостам на освобожденных территориях и отметил, что поставлена ​​амбициозная цель – отстроить инфраструктуру за один-два года", – отмечается в сообщении.

Президент Владимир Зеленский отметил, что необходимо создать план восстановления населенных пунктов, пострадавших в результате боевых действий.

"Будет объединение финансов, специалистов и технологий, которые нам будут просто передавать наши партнеры. Нужен четкий амбициозный план, чтобы в хорошем смысле заразить их этим проектом, чтобы они давали своих архитекторов, чтобы мы объединяли их с нашими специалистами", – заявил Зеленский.

Как ранее отмечал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, вся критическая инфраструктура освобождённых территорий восстанавливается только после соответствующего разрешения Вооруженных Сил Украины.