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Названо три категорії біженців, які навряд чи повернуться до України

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Мільйони українців виїхали через війну за кордон
Мільйони українців виїхали через війну за кордон

Демограф зазначає, що наразі більшість біженців з України планують повертатися

Є декілька категорій українців, які вимушено виїхали за кордон через війну в Україні та найймовірніше не повернуться назад: серед них соціально вразливі особи, а також працевлаштовані. Детальніше розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи, доктор економічних наук, професор Елла Лібанова в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

За словами демографа, більшість біженців з України заявляють про намір повернуться в рідні міста після Перемоги. Та наскільки це реалізується в реальності – поки що питання.

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"На величезній хвилі патріотизму люди, навіть самі собі, не можуть чесно зізнатися в тому, що можуть не повернутися до України, — зазначає Лібанова. — Вони відповідають щиро, але наскільки це відповідає дійсності – це вже питання".

Вона додає, що з часом плани про повернення можуть змінитися.

"Якщо гаряча фаза війни буде тягтися достатньо довго, то люди адаптуються за кордоном, знайдуть собі роботу, діти підуть до дитячих садочків і шкіл з вересня… Тож питання повернення в такому разі буде проблематичним", — вважає Лібанова.

Демограф виокремлює 3 категорії біженців з України, які можуть не повернуться до рідних будинків:

  1. Ті, хто є найбільш запитувані на ринках праці тих країн, куди переїхали. В тому числі фахівці достатньо високого рівня кваліфікації й освіти.
  2. Люди, які погоджуються на ті робочі місця, які з різних причин не займає місцеве населення. І йдеться не тільки про роботу низької кваліфікації.
  3. Ті, хто претендує на високий соціальний захист: багатодітні родини, особи з інвалідністю, люди старшого віку тощо. Вони за кордоном можуть отримати більший соціальний захист, чим в Україні.

Крім того, підкреслює Лібанова, неабияку роль у питанні повернення українців буде відігравати проблема з житлом. Адже у багатьох наших співвітчизників зруйновано будинки.

Оцінити кількість біженців, які можуть повернутися після Перемоги, наразі, за словами демографа, дуже складно.

Нагадаємо, повідомити про те, що ваш дім чи квартиру зруйновано, можна в додатку "Дія". Заявку на відшкодування може подати кожен українець, в якого пошкоджено чи зруйноване майно.

Як повідомляв "Телеграф", рф завдала інфраструктурних збитків Україні на суму майже 90 млрд доларів. За даними Мінінфраструктури, найбільше постраждали дорожня інфраструктура та залізничні перевезення.

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#Біженці #Елла Лібанова