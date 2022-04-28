Зруйновану інфраструктуру маємо відбудувати за два роки – Кубраков

"Буде об’єднання фінансів, фахівців і технологій, які нам просто передаватимуть наші партнери"

Очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков під час першого після початку повномасштабної війни засідання Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням Президента Володимира Зеленського зазначив, що вся зруйнована інфраструктура має бути відбудована упродовж двох років.

Про це повідомляє сайт Президента України.

За словами Кубракова, країна-терорист росія завдала інфраструктурних збитків Україні на суму майже 90 млрд доларів, а основний удар прийшовся на дорожню інфраструктуру та залізничні перевезення.

"Насамперед ідеться про залізничну, дорожню та мостову інфраструктуру. Кубраков поінформував про темпи відновлення доріг та поновлення проїзду мостами на звільнених територіях і зазначив, що поставлена амбітна мета – відбудувати інфраструктуру за один-два роки", – наголошується у повідомленні.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що необхідно створити план відбудови населених пунктів, які постраждали внаслідок бойових дій.

"Буде об’єднання фінансів, фахівців і технологій, які нам просто передаватимуть наші партнери. Потрібен чіткий амбітний план, щоб – у хорошому сенсі – заразити їх цим проєктом, щоб вони давали своїх архітекторів, щоб ми об’єднували їх із нашими фахівцями", – заявив Зеленський.

Як раніше зазначав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, вся критична інфраструктура звільнених територій відновлюється лише після відповідного дозволу Збройних Сил України.