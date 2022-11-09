Война рф с электричеством: Европа готовится к новому потоку украинских беженцев

кремль пытается завалить Европу беженцами и использовать их для уменьшения поддержки Украины

Пока россия нацеливает свои атаки преимущественно на энергосистему и теплоцентрали Украины, страны Восточной Европы готовятся снова открыть приемные центры и пополняют запасы пищи. Они ожидают возможный новый поток украинских беженцев, поскольку зима в Украине может показаться сложной, а в некоторых городах и вовсе не исключают эвакуации.

Как готовятся в ЕС

Летом число выезжающих существенно уменьшилось, а некоторые вообще вернулись домой. Этой осенью значительного роста численности не наблюдалось, однако в последнее время благотворительные организации наблюдают признаки увеличения движения через границы, передает Reuters.

"Увеличение числа чувствуется, и это ожидамо. Сейчас оно выросло на 15%. Нам звонят люди, уже находящиеся в Кошице, и ищут жилье для родных и знакомых, которые еще в Украине", — цитирует агентство Романа Договича, координатора помощи в Кошице, Словакия.

В последние недели в Кошице ежедневно принимают примерно 60 человек, но при необходимости готовятся увеличить количество до 1000 в течение 48 часов.

В Венгрии число ежедневных прибывших на железнодорожную станцию Захонь вблизи границы подскочило в десять раз до примерно 300-500 после бомбардировок россией, говорит представитель неправительственной организации "Помощь венгерской реформированной церкви" Жофия Добис-Луцкие. Это все еще ниже 1000 в день, которые наблюдались весной, но ожидается, что дефицит электроэнергии в Украине увеличит прибытие в ближайшие недели.

Словакия подготовила план на случай чрезвычайных ситуаций, предусматривающий, что до 700 тыс. человек могут пересечь ее территорию в течение 3 месяцев из-за падения температуры и непрерывных боев на востоке и юге. В этом плане отмечается, что большое количество внутренне перемещенных лиц в Украине временно размещены в условиях, непригодных для зимы, поэтому дальнейшая эскалация конфликта является риском. "Каритас Словакия" подготовила палатки и спальники, но жалуется на падение государственных взносов и недостаточно запасов пищи.

В польском городе Перемышль было в основном спокойно, лишь несколько десятков человек находятся в местном центре приема.

"Мы должны подготовиться к зиме, мы давно предполагали, что она может быть тяжелой, и мы должны быть готовы к новой волне беженцев", — сказал Витольд Волчик из городского совета Перемышля. Он добавил, что там постоянно запасаются средствами гигиены и продовольствием.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что около пятой части беженцев вернулись в Украину из ЕС, но некоторые из них могут уехать в Европу из-за суровой зимы.

"Любое, что превышает полмиллиона прибывших, создаст большую нагрузку на системы здравоохранения и образования, но особенно на способность обеспечить достойное жилье. Импровизированные палатки зимой поставить не получится", — сказал Ракушан.

Приближается одна из самых суровых зим — ООН

Обращаясь к Совету Безопасности ООН на этой неделе, Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев предупредил, что приближается "одна из самых суровых зим в мире", а украинцы вот-вот столкнутся с "чрезвычайно сложными обстоятельствами" и нужна дополнительная помощь.

"Гуманитарные организации резко усилили свою реакцию, но нужно сделать гораздо больше, начиная с прекращения этой бессмысленной войны. К сожалению, мы видим противоположное, и разрушения, вызванные происходящими прямо сейчас ударами по гражданской инфраструктуре, быстро оказывают гуманитарную помощь похожей на каплю в море нужд", — сказал Гранди.

россия хочет использовать усталость от беженцев как оружие

кремль надеется спровоцировать гуманитарный кризис и, похоже, верит, что новая волна украинских беженцев подогреет социальное напряжение в ЕС, одновременно взорвав европейскую поддержку Украины, считает аналитический центр Atlantic Council. Европа должна быть готова противостоять попыткам россии использовать усталость от беженцев как оружие.

По мере роста беженцев ресурсы и возможности становятся ограниченными. Продолжение поддержки повлияет на бюджеты, ресурсы и инфраструктуру в Европе. По оценкам ОЭСР, только в этом году Польша потратит на украинских беженцев 8,36 млрд. евро. Сентябрьский опрос УВКБ ООН среди украинских беженцев показал, что 68% респондентов еще не были экономически активными, а 47% полагались на программы помощи как на основополагающий источник дохода.

Размещение такого большого числа беженцев создает нагрузку на государственные ресурсы. Например, около 185 тыс. новых украинских учеников присоединились к польским начальным школам в начале нового учебного года в сентябре.

Поддержка может быть сокращена, поскольку правительства пересматривают расходы в условиях экономического кризиса.

"В связи с тем, что россия планирует усилить эскалацию кризиса беженцев, западные лидеры должны быть готовы. Самые богатые страны мира должны открыть свои двери и кошельки, чтобы гарантировать, что солидарность с Украиной не ослабнет в течение зимы", — считают аналитики.

Atlantic Council призвали более крупные страны, особенно США, принять больше переселенцев, преодолев нынешний дисбаланс.

Переселенцы и беженцы: статистика

Данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев свидетельствуют о 4,5 миллионах украинских беженцев, зарегистрированных сейчас по разным схемам защиты по всей Европе, многие из них в государствах ЕС, граничащих с Украиной – Словакии, Польше, Венгрии и Румынии.

По состоянию на август количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) составило 6,9 млн человек. Большинство новых перемещений произошло на юге и востоке. 22% ВПЛ отметили, что их жилье не пригодно к зиме, более трети не имеют возможности переехать в приемлемое жилье преимущественно из-за нехватки средств.

Как сообщал "Телеграф", министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук посоветовала украинским беженцам возвращаться поближе к весне. Электросеть уже сейчас не выдерживает нагрузки из-за ударов россии ракетами и дронами по объектам критической инфраструктуры. При увеличении числа пользователей может оказаться очень сложно.