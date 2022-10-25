Еще не время: Верещук рассказала, когда беженцам лучше возвращаться в Украину

Такому призыву есть важные причины

Уехавшие из Украины из-за полномасштабного вторжения россии беженцы уже начали постепенно возвращаться, но как оказывается, пока этого делать не следует. Украинцам лучше возвращаться ближе к весне, и для этого есть две важные причины.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук во время телемарафона. По ее словам, во-первых, российская федерация продолжает террор мирного населения — теперь атаки становятся все более частыми и все более разрушительными. Подвергать себя опасности не следует.

"Вы видите: россия перешла в террор гражданского населения, она не может воевать с армией, она проигрывает на поле боя", — отметила Верещук.

Кроме того, она отметила, что если есть возможность, следует остаться до весны за рубежом. Электросеть уже сейчас не выдерживает нагрузок из-за ударов россии ракетами и дронами по объектам критической инфраструктуры. При увеличении количества пользователей может оказаться очень сложно.

"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает россия… Не надо этого делать. Если есть возможность — остаться, пока перезимовать за границей", — сообщила Верещук.

Как сообщал Телеграф ранее, Германия резко сократила прием украинских беженцев. В то же время она предлагает другую помощь украинцам.