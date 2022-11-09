Війна рф з електрикою: Європа готується до нового потоку українських біженців

кремль намагається завалити Європу біженцями і використати їх для зменшення підтримки України

Поки росія націлює свої атаки переважно на енергосистему та теплоцентралі України, країни Східної Європи готуються знову відкрити центри прийому та поповнюють запаси їжі. Вони очікують можливого нового потоку українських біженців, оскільки зима в Україні може видатися складною, а у деяких містах і зовсім не виключають евакуації.

Як готуються в ЄС

Влітку кількість тих, хто виїжджає, суттєво зменшилася, а дехто взагалі повернувся додому. Цієї осені значного зростання чисельності не спостерігалося, однак останнім часом благодійні організації кажуть, що спостерігають ознаки збільшення руху через кордони, передає Reuters.

"Збільшення кількості відчувається, і це очікувано. Наразі воно зросло на 15%. Нам дзвонять люди, які вже перебувають у Кошице та шукають житло для рідних та знайомих, які ще в Україні", — цитує агентство Романа Договіча, координатора допомоги у місті Кошице, Словаччина.

Останніми тижнями в Кошице щодня приймають приблизно 60 осіб, але за потреби готуються збільшити кількість до 1000 протягом 48 годин.

В Угорщині кількість щоденних прибулих на залізничну станцію Захонь поблизу кордону підскочила в десять разів до приблизно 300-500 після бомбардувань росією, каже речниця неурядової організації "Допомога угорській реформованій церкві" Жофія Добіс-Луцькі. Це все ще нижче 1000 на день, які спостерігалися навесні, але очікується, що дефіцит електроенергії в Україні збільшить прибуття найближчими тижнями.

Словаччина підготувала план на випадок надзвичайних ситуацій, який передбачає, що до 700 тис. людей можуть перетнути її територію протягом 3 місяців через падіння температури та безперервні бої на сході та півдні. У цьому плані зазначається, що велика кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні наразі тимчасово розміщені в умовах, непридатних для зими, тому подальша ескалація конфлікту є ризиком. "Карітас Словаччина" підготувала намети і спальники, але скаржиться на падіння державних внесків і не має достатньо запасів їжі.

У польському місті Перемишль було здебільшого спокійно, лише кілька десятків людей наразі перебувають у місцевому центрі прийому.

"Ми повинні підготуватися до зими, ми давно передбачали, що вона може бути важкою, і ми повинні бути готові до нової хвилі біженців", — сказав Вітольд Волчик з міської ради Перемишля. Він додав, що там постійно запасаються засобами гігієни та харчами.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що близько п'ятої частини біженців повернулися в Україну з ЄС, але деякі з них можуть виїхати в Європу через сувору зиму.

"Будь-що, що перевищує півмільйона прибулих, створить велике навантаження на системи охорони здоров’я та освіти, але особливо на здатність забезпечити гідне житло. Імпровізовані намети взимку поставити не вийде", – сказав Ракушан.

Наближається одна із найсуворіших зим, — ООН

Звертаючись до Ради Безпеки ООН цього тижня, Філіппо Гранді, Верховний комісар ООН у справах біженців попередив, що наближається "одна з найсуворіших зим у світі", а українці ось-ось зіткнуться з "надзвичайно складними обставинами", і потрібна додаткова допомога.

"Гуманітарні організації різко посилили свою реакцію, але потрібно зробити набагато більше, починаючи з припинення цієї безглуздої війни. На жаль, ми бачимо протилежне, і руйнування, спричинені ударами по цивільній інфраструктурі, які відбуваються прямо зараз, швидко роблять гуманітарну допомогу схожою на краплю в морі потреб", — сказав Гранді.

росія хоче використати втому від біженців як зброю

кремль сподівається спровокувати гуманітарну кризу і, схоже, вірить, що нова хвиля українських біженців підігріє соціальну напругу в ЄС, одночасно підірвавши європейську підтримку України, вважає аналітичний центр Atlantic Council. Європа повинна бути готова протистояти спробам росії використати втому від біженців як зброю.

В міру того, як кількість біженців зростає, ресурси та можливості стають обмеженими. Продовження підтримки матиме вплив на бюджети, ресурси та інфраструктуру в Європі. За оцінками ОЕСР, лише цього року Польща витратить на українських біженців 8,36 млрд євро. Вересневе опитування УВКБ ООН серед українських біженців показало, що 68% респондентів ще не були економічно активними, а 47% покладалися на програми допомоги як на основне джерело доходу.

Розміщення такої великої кількості українських біженців створює величезне навантаження на існуючі державні ресурси. Наприклад, близько 185 тис. нових українських учнів приєдналися до польських початкових шкіл на початку нового навчального року у вересні.

Підтримка може бути скорочена, оскільки уряди переглядають свої витрати в умовах економічної кризи.

"У зв’язку з тим, що росія планує посилити ескалацію кризи біженців, західні лідери повинні бути готові. Найбагатші країни світу повинні відкрити свої двері та гаманці, щоб гарантувати, що солідарність з Україною не ослабне протягом зими", — вважають аналітики.

Atlantic Council закликали більші країни, особливо США, прийняти більше переселенців, подолавши теперішній дисбаланс.

Переселенці та біженці: статистика

Дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців свідчать про 4,5 мільйона українських біженців, які зараз зареєстровані за різними схемами захисту по всій Європі, багато з них у державах ЄС, які межують з Україною – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.

Станом на серпень кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) становила 6,9 млн осіб. Більшість нових переміщень відбулася на півдні та сході. 22% ВПО зазначили, що їхнє житло не придатне до зими, понад третина не мають можливості переїхати до прийнятного житла переважно через брак коштів.

Як повідомляв "Телеграф", міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук порадила українським біженцям повертатися ближче до весни. Електромережа вже зараз не витримує навантажень через удари росії ракетами та дронами по об'єктах критичної інфраструктури. При збільшенні кількості користувачів може стати дуже складно.