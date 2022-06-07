Скільки українські біженці можуть законно перебувати у Польщі: відповідь консульства

Дипломати розповіли про нюанси перебування українців у Польщі

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну багато громадян нашої країни виїхали до країн ЄС, а найбільше прийняла Польща. Проте варто розуміти, що там вони можуть бути лише обмежений час, а саме 18 місяців, починаючи з дня вторгнення – 24 лютого 2022 року.

Як у коментарі "Телеграфу" розповіли українські дипломати у Польщі, у зазначений період в’їзд та повернення українців на територію сусідньої країни з метою отримання притулку від бойових дій вважається законною підставою для перетину кордону.

Зокрема зазначається, що громадяни України, які перетинають польський кордон, повинні щоразу повідомляти про цілі свого прибуття в країну.

Однак якщо громадянин України перебував у Польщі, але залишив її територію на термін понад місяць, то він втрачає право повернутися як біженець. Це стосується одноразового виїзду з території Польщі, а не коли сума коротких виїздів перевищить цей термін.

Читайте також: Категорія Новини Європи Квиток в один кінець? Чи можуть українські біженці повернутись з Польщі і потім знову виїхати Українські біженці у Польщі можуть їхати в Україну без остраху, що їх не пропустять знову, але є певні обмеження

Якщо в’їзд українця до Польщі не пов’язаний із бойовими діями, то перетин кордону регулюється відповідно до Шенгенського кодексу.

У випадку, якщо громадянин України вже використав дозволений термін перебування у Польщі у зв’язку з бойовими діями, він все одно може подати заявку на в’їзд, однак він може отримати лише після додаткового розгляду питання.

Це не стосується громадян України, які мають:

дозвіл на постійне проживання у Польщі;

дозвіл на проживання у ЄС;

дозвіл на тимчасове перебування у Польщі;

статус біженця;

додатковий захист;

дозвіл на толерантне перебування;

дозвіл на перебування з гуманітарних причин.

Також до цього списку включено українців, які подали заяву на міжнародний захист у Польщі або тих, хто заявив про такий намір.

Якщо в’їзд громадянина України не зареєстрований комендантом прикордонної служби після проходження контролю, він зобов’язаний зареєструвати своє перебування в будь-якому управлінні гміни (громади) у строки, що не перевищують 90 днів з моменту в’їзду.

Дипломати наголошують, що остаточне рішення про в’їзд чи відмову на в’їзд приймається представниками прикордонної служби Польщі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як біженцям знайти собі роботу за кордоном і які при цьому є нюанси та обмеження.