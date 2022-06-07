Сколько украинские беженцы могут законно находиться в Польше: ответ консульства

Дипломаты рассказали о нюансах пребывания украинцев в Польше

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину многие граждане нашей страны выехали в страны ЕС, а больше всех приняла Польша. Однако стоит понимать, что там они могут находиться лишь ограниченное время, а именно 18 месяцев, начиная с дня вторжения — 24 февраля 2022 года.

Как в комментарии "Телеграфу" рассказали украинские дипломаты в Польше, в указанный период въезд и возвращение украинцев на территорию соседней страны с целью получения убежища от боевых действий считается законным основанием на пересечение границы.

В частности отмечается, что граждане Украины, которые пересекают польскую границу должны каждый раз сообщать о целях своего прибытия в страну.

Однако если гражданин Украины находился в Польше, но покинул ее территорию на срок больше месяца, то он теряет право вернуться в качестве беженца. Это касается одноразового выезда с территории Польши, а не когда сумма коротких выездов превысит этот срок.

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Если въезд украинца в Польшу не связан с боевыми действиями, то пересечение границы регулируется в соответствии с Шенгенским кодексом.

В случае, если гражданин Украины уже использовал разрешенный срок пребывания в Польше в связи с боевыми действиями, он все равно может подать заявку на въезд, однако разрешение он может получить лишь после дополнительного рассмотрения вопроса.

Это не касается граждан Украины, у которых есть:

разрешение на постоянное проживание в Польше;

разрешение на проживание в ЕС;

разрешение на временное пребывание в Польше;

статус беженца;

дополнительная защита;

разрешение на толерантное пребывание;

разрешение на пребывание по гуманитарным причинам.

Также в этот список включены украинцы, которые подали заявление на международную защиту в Польше или тех, кто заявил о подобном намерении.

Если въезд гражданина Украины не зарегистрирован комендантом погранслужбы после прохождения контроля, то он обязан зарегистрировать свое пребывание в любом управлении гмины (общины) в сроки не превышающие 90 дней с момента въезда.

Дипломаты подчеркивают, что окончательное решение о въезде или отказе на въезд принимается представителями пограничной службы Польши.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как беженцам найти себе работу за границей и какие при этом есть нюансы и ограничения.