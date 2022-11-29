Дешево и без россиян. Где перезимовать за границей (подборка стран)
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Мы собрали для вас варианты стран, дорога в которые не займет вечность, а цены не вызовут инфаркт
Массированные ракетные удары россиян по энергетическим объектам приводят к затяжным блэкаутам и являютися поводом задуматься о временной зимовке за границей для людей с маленькими детьми.
Мы собрали для вас варианты стран, проживание в которых не будет таким дорогим для украинцев (тем более цены на некоторые продукты в супермаркетах уже сравнялись с европейскими, а иногда даже превысили их). Еще одним критерием выбора было расположение — чтобы иметь возможность посещать семью в Украине, а также приятный бонус — там должно быть мало россиян. Вот что мы нашли:
Болгария
Теплая страна на побережье Черного моря в сентябре 2022 отменила дешевые визы для российских туристов. Страна является одним из лидеров в рейтингах дешевых стран Европы.
Стоимость пребывания:
Столица страны, София, является одним из самых популярных мест для экспатов. Здесь вы можете рассчитывать на цену примерно в 350 евро за месяц за двухкомнатную квартиру в центре и 200 евро на окраине.
Коммунальные услуги одни из самых низких в Европе. Стоимость Интернета – около 10 евро, а стоимость электроэнергии – 310 евро в год. Обед вне дома обойдется примерно в 5 евро.
Самые дешевые города:
- Велико-Тырново с населением 70 тыс. человек, снять квартиру можно всего за 120 долларов в месяц.
- Пловдив. Аренда современной квартиры стоит около 300 долларов. Поесть в ресторане будет стоить не больше 7 долларов.
- Варна. Арендовать место можно за 365 долларов с учетом коммунальных услуг.
- Бургас. Можно снять квартиру примерно за 230 долларов, цены на такси доступны.
Румыния
Румыния является одной из самых дешевых по стоимости проживания в Европе, более того, в этом году Консульство Румынии в россии перестало выдавать краткосрочные визы для россиян. Приблизительные расходы на проживание для одного человека в Румынии составляют 499 долларов в месяц без аренды.
Стоимость пребывания:
Средняя стоимость аренды в Бухаресте — 200-300 долларов, что до сих пор ниже киевских цен. За пределами Бухареста – 150-200 долларов. Коммунальные услуги в среднем составляют 115 долларов. Проездной в месяц обойдется в 18 дол.
Самые дешевые города Румынии:
- Тимишоара. Это "университетский город" и промышленный центр.
- Клуж-Напока.
- Констанца. Крупнейший морской порт страны является одним из старейших городов.
- Сибиу. Двухкомнатную квартиру можно найти не дороже 200 долларов.
Чехия
Чешская республика уже стала одной из самых популярных точек для побега украинцев от войны, поэтому с бесплатным расположением и выплатами здесь может быть трудно, однако за свой счет варианты найти можно. Примерная стоимость проживания на человека в Чехии составляет 627 долларов без аренды.
Стоимость пребывания:
Цены в столице чуть-чуть кусаются — аренда в Праге стоит от 350 до 800 долларов, однако за ее пределами можно снять квартиру ориентировочно за 250 дол. Коммунальные услуги в среднем — 270 долларов, проездной стоит 22 доллара.
Самые дешевые города:
- Брно.
- Пльзень.
- Острава.
- Оломоуц.
Польша
О Польше мы и так все знаем — страна помогала Украине с начала войны и приняла к себе большенство беженцев. Россиян можно редко увидеть в северных городах вроде Гданьска из-за приближенности к Калининграду, а на северо-западе в университетских городах немало студентов из Беларуси, но это не составит существенных проблем.
Приблизительные месячные расходы на проживание одинокого человека в Польше составляют 525 долларов без аренды.
Стоимость пребывания:
Аренда в Варшаве стоит 400-700 долларов, за пределами – 200 дол. Коммунальные услуги в среднем стоят от 70 до 100 долл., а проездной билет – 24 долл.
Самые дешевые города:
- Катовице. Примерная стоимость проживания составляет 500-800 долларов.
- Белосток. Приблизительные расходы на проживание составляют 500-750 долларов.
- Жешув. Средняя стоимость проживания составляет 500–750 долларов.
Словения
Средняя месячная стоимость проживания составляет 679 долларов в месяц для человека. Минимальная зарплата в Словении составляет 1100 долларов, а перемещенные из Украины со статусом временной защиты имеют свободный доступ к рынку труда.
Стоимость пребывания:
Аренда в Любляне обойдется примерно в 500 долларов, за пределами – в 250-300 долларов. Коммунальные услуги — 40,78 дол., проездной в месяц — 30,72 дол.
Самые дешевые города Словении:
- Мурска-Собота. Рассчитывайте платить где-то от 400 до 450 долларов за все, включая проживание, аренду и питание.
- Кршко. Средняя стоимость проживания здесь составит около 400 долларов.
- Веленье.
- Марибор. Рассчитывайте выкладывать 600 долларов в месяц.
Также следует обратить внимание на бесплатные программы по обеспечению жильем украинцев на зиму. Кроме этого, временные варианты в разных уголках мира можно найти на платформах Ukraine takes shelters и Dopomoga.
Ранее "Телеграф" объяснял, кто из украинцев может уехать за границу без загранпаспорта.