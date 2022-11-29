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Дешево и без россиян. Где перезимовать за границей (подборка стран)

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Найти убежище можно в Болгарии, Румынии, Польше, Чехии и Словении
Найти убежище можно в Болгарии, Румынии, Польше, Чехии и Словении. Фото фото из открытых источников

Мы собрали для вас варианты стран, дорога в которые не займет вечность, а цены не вызовут инфаркт

Массированные ракетные удары россиян по энергетическим объектам приводят к затяжным блэкаутам и являютися поводом задуматься о временной зимовке за границей для людей с маленькими детьми.

Мы собрали для вас варианты стран, проживание в которых не будет таким дорогим для украинцев (тем более цены на некоторые продукты в супермаркетах уже сравнялись с европейскими, а иногда даже превысили их). Еще одним критерием выбора было расположение — чтобы иметь возможность посещать семью в Украине, а также приятный бонус — там должно быть мало россиян. Вот что мы нашли:

Болгария

Теплая страна на побережье Черного моря в сентябре 2022 отменила дешевые визы для российских туристов. Страна является одним из лидеров в рейтингах дешевых стран Европы.

Стоимость пребывания:

Столица страны, София, является одним из самых популярных мест для экспатов. Здесь вы можете рассчитывать на цену примерно в 350 евро за месяц за двухкомнатную квартиру в центре и 200 евро на окраине.

Коммунальные услуги одни из самых низких в Европе. Стоимость Интернета – около 10 евро, а стоимость электроэнергии – 310 евро в год. Обед вне дома обойдется примерно в 5 евро.

Самые дешевые города:

  • Велико-Тырново с населением 70 тыс. человек, снять квартиру можно всего за 120 долларов в месяц.
  • Пловдив. Аренда современной квартиры стоит около 300 долларов. Поесть в ресторане будет стоить не больше 7 долларов.
  • Варна. Арендовать место можно за 365 долларов с учетом коммунальных услуг.
  • Бургас. Можно снять квартиру примерно за 230 долларов, цены на такси доступны.

Румыния

Румыния является одной из самых дешевых по стоимости проживания в Европе, более того, в этом году Консульство Румынии в россии перестало выдавать краткосрочные визы для россиян. Приблизительные расходы на проживание для одного человека в Румынии составляют 499 долларов в месяц без аренды.

Стоимость пребывания:

Средняя стоимость аренды в Бухаресте — 200-300 долларов, что до сих пор ниже киевских цен. За пределами Бухареста – 150-200 долларов. Коммунальные услуги в среднем составляют 115 долларов. Проездной в месяц обойдется в 18 дол.

Самые дешевые города Румынии:

  • Тимишоара. Это "университетский город" и промышленный центр.
  • Клуж-Напока.
  • Констанца. Крупнейший морской порт страны является одним из старейших городов.
  • Сибиу. Двухкомнатную квартиру можно найти не дороже 200 долларов.

Чехия

Чешская республика уже стала одной из самых популярных точек для побега украинцев от войны, поэтому с бесплатным расположением и выплатами здесь может быть трудно, однако за свой счет варианты найти можно. Примерная стоимость проживания на человека в Чехии составляет 627 долларов без аренды.

Стоимость пребывания:

Цены в столице чуть-чуть кусаются — аренда в Праге стоит от 350 до 800 долларов, однако за ее пределами можно снять квартиру ориентировочно за 250 дол. Коммунальные услуги в среднем — 270 долларов, проездной стоит 22 доллара.

Самые дешевые города:

  • Брно.
  • Пльзень.
  • Острава.
  • Оломоуц.

Польша

О Польше мы и так все знаем — страна помогала Украине с начала войны и приняла к себе большенство беженцев. Россиян можно редко увидеть в северных городах вроде Гданьска из-за приближенности к Калининграду, а на северо-западе в университетских городах немало студентов из Беларуси, но это не составит существенных проблем.

Приблизительные месячные расходы на проживание одинокого человека в Польше составляют 525 долларов без аренды.

Стоимость пребывания:

Аренда в Варшаве стоит 400-700 долларов, за пределами – 200 дол. Коммунальные услуги в среднем стоят от 70 до 100 долл., а проездной билет – 24 долл.

Самые дешевые города:

  • Катовице. Примерная стоимость проживания составляет 500-800 долларов.
  • Белосток. Приблизительные расходы на проживание составляют 500-750 долларов.
  • Жешув. Средняя стоимость проживания составляет 500–750 долларов.

Словения

Средняя месячная стоимость проживания составляет 679 долларов в месяц для человека. Минимальная зарплата в Словении составляет 1100 долларов, а перемещенные из Украины со статусом временной защиты имеют свободный доступ к рынку труда.

Стоимость пребывания:

Аренда в Любляне обойдется примерно в 500 долларов, за пределами – в 250-300 долларов. Коммунальные услуги — 40,78 дол., проездной в месяц — 30,72 дол.

Самые дешевые города Словении:

  • Мурска-Собота. Рассчитывайте платить где-то от 400 до 450 долларов за все, включая проживание, аренду и питание.
  • Кршко. Средняя стоимость проживания здесь составит около 400 долларов.
  • Веленье.
  • Марибор. Рассчитывайте выкладывать 600 долларов в месяц.

Также следует обратить внимание на бесплатные программы по обеспечению жильем украинцев на зиму. Кроме этого, временные варианты в разных уголках мира можно найти на платформах Ukraine takes shelters и Dopomoga.

Ранее "Телеграф" объяснял, кто из украинцев может уехать за границу без загранпаспорта.

Теги:
#Европа #Румыния #Беженцы #Польша #Обстрелы #Отключение света