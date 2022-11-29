Дешево и без россиян. Где перезимовать за границей (подборка стран)

Мы собрали для вас варианты стран, дорога в которые не займет вечность, а цены не вызовут инфаркт

Массированные ракетные удары россиян по энергетическим объектам приводят к затяжным блэкаутам и являютися поводом задуматься о временной зимовке за границей для людей с маленькими детьми.

Мы собрали для вас варианты стран, проживание в которых не будет таким дорогим для украинцев (тем более цены на некоторые продукты в супермаркетах уже сравнялись с европейскими, а иногда даже превысили их). Еще одним критерием выбора было расположение — чтобы иметь возможность посещать семью в Украине, а также приятный бонус — там должно быть мало россиян. Вот что мы нашли:

Болгария

Теплая страна на побережье Черного моря в сентябре 2022 отменила дешевые визы для российских туристов. Страна является одним из лидеров в рейтингах дешевых стран Европы.

Стоимость пребывания:

Столица страны, София, является одним из самых популярных мест для экспатов. Здесь вы можете рассчитывать на цену примерно в 350 евро за месяц за двухкомнатную квартиру в центре и 200 евро на окраине.

Коммунальные услуги одни из самых низких в Европе. Стоимость Интернета – около 10 евро, а стоимость электроэнергии – 310 евро в год. Обед вне дома обойдется примерно в 5 евро.

Самые дешевые города:

Велико-Тырново с населением 70 тыс. человек, снять квартиру можно всего за 120 долларов в месяц.

с населением 70 тыс. человек, снять квартиру можно всего за 120 долларов в месяц. Пловдив . Аренда современной квартиры стоит около 300 долларов. Поесть в ресторане будет стоить не больше 7 долларов.

. Аренда современной квартиры стоит около 300 долларов. Поесть в ресторане будет стоить не больше 7 долларов. Варна . Арендовать место можно за 365 долларов с учетом коммунальных услуг.

. Арендовать место можно за 365 долларов с учетом коммунальных услуг. Бургас. Можно снять квартиру примерно за 230 долларов, цены на такси доступны.

Румыния

Румыния является одной из самых дешевых по стоимости проживания в Европе, более того, в этом году Консульство Румынии в россии перестало выдавать краткосрочные визы для россиян. Приблизительные расходы на проживание для одного человека в Румынии составляют 499 долларов в месяц без аренды.

Стоимость пребывания:

Средняя стоимость аренды в Бухаресте — 200-300 долларов, что до сих пор ниже киевских цен. За пределами Бухареста – 150-200 долларов. Коммунальные услуги в среднем составляют 115 долларов. Проездной в месяц обойдется в 18 дол.

Самые дешевые города Румынии:

Тимишоара . Это "университетский город" и промышленный центр.

. Это "университетский город" и промышленный центр. Клуж-Напока .

. Констанца . Крупнейший морской порт страны является одним из старейших городов.

. Крупнейший морской порт страны является одним из старейших городов. Сибиу. Двухкомнатную квартиру можно найти не дороже 200 долларов.

Чехия

Чешская республика уже стала одной из самых популярных точек для побега украинцев от войны, поэтому с бесплатным расположением и выплатами здесь может быть трудно, однако за свой счет варианты найти можно. Примерная стоимость проживания на человека в Чехии составляет 627 долларов без аренды.

Стоимость пребывания:

Цены в столице чуть-чуть кусаются — аренда в Праге стоит от 350 до 800 долларов, однако за ее пределами можно снять квартиру ориентировочно за 250 дол. Коммунальные услуги в среднем — 270 долларов, проездной стоит 22 доллара.

Самые дешевые города:

Брно.

Пльзень.

Острава.

Оломоуц.

Польша

О Польше мы и так все знаем — страна помогала Украине с начала войны и приняла к себе большенство беженцев. Россиян можно редко увидеть в северных городах вроде Гданьска из-за приближенности к Калининграду, а на северо-западе в университетских городах немало студентов из Беларуси, но это не составит существенных проблем.

Приблизительные месячные расходы на проживание одинокого человека в Польше составляют 525 долларов без аренды.

Стоимость пребывания:

Аренда в Варшаве стоит 400-700 долларов, за пределами – 200 дол. Коммунальные услуги в среднем стоят от 70 до 100 долл., а проездной билет – 24 долл.

Самые дешевые города:

Катовице . Примерная стоимость проживания составляет 500-800 долларов.

. Примерная стоимость проживания составляет 500-800 долларов. Белосток . Приблизительные расходы на проживание составляют 500-750 долларов.

. Приблизительные расходы на проживание составляют 500-750 долларов. Жешув. Средняя стоимость проживания составляет 500–750 долларов.

Словения

Средняя месячная стоимость проживания составляет 679 долларов в месяц для человека. Минимальная зарплата в Словении составляет 1100 долларов, а перемещенные из Украины со статусом временной защиты имеют свободный доступ к рынку труда.

Стоимость пребывания:

Аренда в Любляне обойдется примерно в 500 долларов, за пределами – в 250-300 долларов. Коммунальные услуги — 40,78 дол., проездной в месяц — 30,72 дол.

Самые дешевые города Словении:

Мурска-Собота . Рассчитывайте платить где-то от 400 до 450 долларов за все, включая проживание, аренду и питание.

. Рассчитывайте платить где-то от 400 до 450 долларов за все, включая проживание, аренду и питание. Кршко . Средняя стоимость проживания здесь составит около 400 долларов.

. Средняя стоимость проживания здесь составит около 400 долларов. Веленье .

. Марибор. Рассчитывайте выкладывать 600 долларов в месяц.

Также следует обратить внимание на бесплатные программы по обеспечению жильем украинцев на зиму. Кроме этого, временные варианты в разных уголках мира можно найти на платформах Ukraine takes shelters и Dopomoga.

Ранее "Телеграф" объяснял, кто из украинцев может уехать за границу без загранпаспорта.