Чи зіпсує падіння ракети у Польщі відносини з українцями: опитування поляків

У Польщі провели опитування і з’ясували, що думають поляки про відносини своєї країни з Україною після ситуації у Пшеводові

Більшість жителів Польщі дотримуються думки, що інцидент із падінням ракети, що трапився у Пшеводові, не позначиться на відносинах з Україною.

RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna з 18 по 20 листопада провели опитування серед поляків (1000 осіб) і з’ясували їхнє ставлення до інциденту. За його результатами, 70,3% респондентів відповіли, що падіння ракети у польському місті ніяк не вплине на польсько-українські відносини.

Ще 0,7% вважають, що відносини країн після цього можуть покращитись. 0,8% вважає, що відносини однозначно стануть кращими. Також частина поляків вважає, що після того, що сталося, відносини Польщі та України швидше погіршуватимуться. Саме так відповіли 19,4% опитаних. Ще 1,2% упевнені, що відносини погіршаться однозначно.

Також поляків запитали, чи вони вважають підтримку України достатньою. З них 65% відповіли, що вважають саме так. Однак кожен четвертий вважає, що допомога Україні "надто щедра". А 7% наголосили, що вважають підтримку недостатньою.

Респондентів запитали, якою, на їхню думку, має бути допомога Україні з боку Польщі. Найпопулярнішими відповідями стали гуманітарна допомога, зброя, а також прийом українських біженців.

Зазначається, що кожен третій опитаний вважає, що Польща має передати Україні важку техніку. Йдеться про танки та літаки. А кожен четвертий вважає, що Польща має надавати матеріальну допомогу. Трохи більше відсотка опитаних вважають, що Польща має відправити в Україну своїх військових.

Нагадаємо, що голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Півночі заявив, що ракета, яка впала на територію польського селища, належить Україні. Висновки він робив, спираючись на докази, отримані від НАТО та США.