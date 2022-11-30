Украинских беженцев в Польше заставят платить: кому стоит приготовиться

Регистрация в системе станет обязательной

Размещение для украинских беженцев в Польше станет платным с марта 2023 года. Оплата будет касаться тех украинцев, кто находится в местах коллективного размещения более 120 дней.

Принцип оплаты будет таков, что сначала беженцы должны будут покрыть 50% суммы за проживание, а спустя несколько месяцев — 75%. Есть и исключения — люди с инвалидностью, дети, беременные женщины, пенсионеры и многодетные опекуны (3 и более детей) не будут обязаны платить.

Среди изменений условий приема также и то, что прибывшие после 24 февраля в Польшу украинские беженцы будут обязаны подавать заявку на номер PESEL. Тем, кто получит номер в Польше и выедет из страны, его заморозят.

PESEL — электронная система регистрации населения — 11-цифровой код, которые идентифицирует физлиц. Он позволяет пользоваться в Польше соцпомощью, медицинскими услугами, образованием.

В Польше готовятся к новой волне беженцев из Украины в связи с атаками россиян на энергосистему. Отметим, что падение ракеты на территории соседней страны не испортило отношений.