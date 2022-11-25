Найскладніший етап пройдено: коли в Україні закінчаться аварійні відключення світла

Усі області хоча б частково отримують електроенергію

Жорсткі наслідки останнього ракетного обстрілу України серйозно пошкодили інфраструктуру у багатьох областях країни. Постійно відбуваються відключення електропостачання, через що більшість людей лишаються також без води і тепла. Проте вже за день-другий, за умов подальшої стабілізації, українців можуть перевести на планові відключення світла, а не аварійні.

Таку заяву зробив керівник правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону, повідомляє "Телеграф". Він підкреслив, що фахівці роблять все можливе, щоб швидше запитати якнайбільшу кількість абонентів по всій країні.

Також Кудрицький наголосив, що найскладніший етап після ракетного удару для української енергетичної системи вже пройдено. Серед інших досягнень: Україна знову приєднана до енергосистеми Європейського Союзу. Також до роботи повернулися всі три АЕС – Південноукраїнська, Хмельницька та Рівненська, які знаходяться на підконтрольній Києву території.

"Через 1-2 дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки", — зазначив фахівець.

Коли це стане можливим, актуальні графіки відключень українці зможуть знайти на сайтах обленерго чи ДПЕК.

Раніше "Телеграф" розповідав, як серйозний блекаут переживають мешканці столиці. Варто зазначити, що в деяких супермаркетах на полицях немає хліба та майже відсутня питна вода.