Без хліба в маркетах та із закритими "Пунктами незламності": як Київ переживає блекаут (фото)

Фахівці працюють над тим, щоб повернути до київських будинків тепло та світло

Масований ракетний удар росіян по Україні 23 листопада залишив багато населених пунктів без електроенергії. Серед них опинився і Київ, який все ще відновлюється після такого потрясіння. За інформацією мера Віталія Кличка, на ранок 25 листопада вже третина будинків столиці знову підключена до теплопостачання. Роботи щодо повернення тепла до інших будинків тривають.

Про це чиновник розповів у своєму Telegram-каналі. Також деякими деталями наслідки блекауту поділилися канали "Киевский движ" та dtp.kiev.ua ВІЙНА.

Половина київських абонентів, за даними Кличка, залишається ще без електроенергії.

"Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів по черзі — на три години", — додав він.

Тим часом кияни вирішили серйозно підійти до проблеми блекауту. У мережі поширюються знімки з деяких маркетів, де на полицях немає хліба та інших продуктів. При цьому не уточнюється: це тому, що жителі все оперативно розкупили, чи магазини вирішили не споживати зайву енергію, запускаючи власне виробництво.

Хліба у деяких магазинах немає

Виробництво випічки не запускалося

Мешканці столиці всерйоз затарилися водою

Не працюють і деякі з "Пунктів незламності", відкриття яких було анонсовано президентом Володимиром Зеленським. Цілком ймовірно, що вони не можуть працювати цілодобово, до того ж частина з них підв’язана до інших організацій, шкіл та дитсадків. Швидше за все, якщо ці об’єкти залишаються без світла, то й зарядитись у такому "Пункті" буде проблематично.

Деякі "Пункти незламності" не можуть допомогти вам підзарядитися

Утім, українці готові пережити все. Справжнім символом незламності нашого народу стала маленька дівчинка, яку напередодні увечері батьки привезли на АЗС для заряджання її інгалятора. Цей прилад потрібний їй за медичними показниками, але навіть у такій складній ситуації все одно було знайдено вихід.

Дівчинка змогла отримати доступ до електроенергії, щоб зарядити інгалятор

А отак кияни раділи включенню електроенергії. Мабуть, росіянам не варто сподіватися, що їхні атаки зможуть зламати український народ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто може розраховувати на першочергову евакуацію з Києва, якщо така у разі повторного блекауту все ж таки знадобиться.

Також "Телеграф" розповідав про наслідки ракетного удару по столиці. Як відомо, російські снаряди потрапили до житлового будинку.