Евакуація з Києва: Кличко дав зрозуміти, кого можуть вивозити

Міський голова заявив, що потрібно розглядати різні сценарії розвитку ситуації

На тлі ракетних ударів рф по об’єктах енергетики мільйони українців залишаються без світла, у тому числі й мешканці столиці. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що про повномасштабну евакуацію не йдеться, але частину людей все ж таки тимчасово можуть вивезти з міста.

Про це київський градоначальник сказав у ході виступу в ефірі національного телемарафону у четвер, 24 листопада. За словами Кличка, варто розглядати різні сценарії щодо подальшого перебігу подій.

Так, Кличко розповів, що не виключається переміщення деяких категорій мешканців за межі столиці.

"Ми розглядаємо можливість того, що частина людей може переїхати до передмістя Києва: дитячі будинки, будинки для людей похилого віку. Назвати евакуацією це не можна, а ось тимчасовий переїзд деяких груп населення ми розглядаємо", — зазначив мер столиці.

Він підкреслив, що наразі про цей крок не йдеться, але влада має різні сценарії дій.

Крім того, Кличко звернувся до мешканців, які мають можливість "перезимувати" у передмісті.

"Якщо хтось із вас має будинок у передмісті Києва, якщо є знайомі чи друзі з будинком, де є піч, тепло, незалежне водопостачання, то було б непогано розраховувати, щоб там тимчасово побути", — сказав Кличко.

Раніше столичний градоначальник заявляв, що Київ може зіткнутися із найважчою зимою з часів Другої світової війни. Тоді як евакуація — "найгірший сценарій", який може чекати на столицю у разі продовження масованих ракетних атак по Україні.