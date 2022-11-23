Частину Києва все ж можуть евакуювати? Кличко виступив із попередженням

Українська столиця може зіткнутися із найважчою зимою з часів Другої світової війни

Регулярні та аварійні відключення електроенергії в Україні виводять з ладу безліч інших систем життєзабезпечення. Недарма навіть мешканців столиці, здавалося б, найбільш упорядкованого міста країни, можуть незабаром частково евакуювати до інших населених пунктів. З такою заявою виступив мер Віталій Кличко, попереджаючи городян про прийдешню складну зиму.

Інформацію передає DW, посилаючись на інтерв’ю Кличка для німецького Bild, що ще не вийшло друком. Чиновник підкреслив, що евакуація входить до "найгіршого сценарію", який може очікувати Київ у разі продовження масованих ракетних атак по Україні.

У тому, що така ситуація взагалі стала можливою, Кличко, звісно ж, звинувачує режим путіна та його солдатів, які виконують злочинні накази. Він переконаний, що у Кремлі сподіваються за допомогою психологічного тиску змусити українців або тікати, або просити про перемир’я. Як результат – через народ путін бажає надавити на президента Володимира Зеленського.

"Моє враження: люди стануть тільки злішими, рішучими, — підкреслив Віталій Кличко. — Ми не помремо і не втечемо, як того хоче путін".

При цьому він зазначив, що міська влада прораховує всі можливі варіанти подальшого функціонування Києва в умовах ймовірного блекауту цієї зими. Якщо події розгортатимуться зовсім погано, ймовірно, частину жителів столиці евакуюють. Хоча цього в держструктурах украй робити не хочуть.

Також Кличко додав, що, ймовірно, зима для української столиці стане однією з найскладніших із часів Другої Світової війни.

Нагадаємо, що вся Україна готується до вельми непростої зимівлі, для чого муніципальна влада розгортає в містах так звані "Пункти незламності". У таких закладах можна буде зарядити телефон, зігрітися та зв’язатися із зовнішнім світом завдяки інтернету. "Телеграф" публікував карту та пояснював, як нею користуватися.