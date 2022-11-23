Прилади вже виходять з ладу: як уберегти техніку під час вимкнення електрики

Прості дії не тільки вбережуть вашу техніку, а й допоможуть уникнути пожежі

Проблеми з безперебійною подачею електрики пов’язані з регулярними ударами росіян по інфраструктурі прогнозуються на весь зимовий період. У зв’язку з цим варто подбати про захист для різної побутової техніки, яка регулярно залишається ввімкненою у мережу. Справа в тому, що початкова подача напруги після вимушеного відключення викликає перепади. Ті ж, у свою чергу, можуть зашкодити побутовій техніці або навіть підпалити загальний щиток у під’їзді.

Що робити, щоб уникнути подібного сумного результату для улюблених приладів, розповідає OBOZREVATEL. За словами інженера-електрика Віталія Чеха, частина техніки вже поступово виходить з ладу, адже регулярно потрапляє під дію стрибків напруги. Не дарма "Укренерго" та обласні ДТЕК закликають українців вимикати енергоємні прилади з мережі, щоб вони не "їли" електрику.

Зазначимо, що дуже часто під час віялових відключень мережа перестає підтримувати постійну напругу 220 В. При новому запуску системи ця планка може коливатися від 170 до 260 В, іноді піднімаючись до 300. У такому разі деяка побутова техніка здатна вмить згоріти.

Чим можна допомогти?

◘ Якщо ви живете в квартирі, яка, до того ж, розташована в старому будинку, вам відомі регулярні проблеми зі щитками. Там відходять контакти, підключення початково здійснювалося хаотично. Саме тому слід викликати електрика, який зможе відключити будинок від мережі, приєднавши за цей час до щитка спеціальне реле напруги. Так, воно обійдеться всьому будинку в 800-1500 гривень, але в такий спосіб можна захистити дорогу техніку.

До речі, якщо у вас є щиток у квартирі, то такий обмежувач можна встановити індивідуально. Таке реле збереже вашу техніку від "шкідливої" напруги.

◘ Допоможуть і стабілізатори напруги. Вони, на відміну реле, встановлюються на конкретний прилад. Найчастіше для цього використовують котли, але можна підключити і до холодильника. Однак вони дуже дорогі.

◘ Найпростіше, що ви можете зробити — відключати електроприлади з мережі, а після повернення світла вмикати їх поступово. Заощаджуйте споживання енергії, вимикаючи найбільш енергоємну техніку в ранкові та вечірні години.

◘ Попросіть електрика перевірити щитки або електропроводку у вашій оселі. Це може уберегти від раптових замикань та подальших пожеж.

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