Шість "кухонних звичок" для економії електроенергії: це скоротить ваші витрати

Невеликі правила допоможуть ефективно витрачати енергію та збережуть бюджет

Економніше користуватися електроенергією в будинку можна не тільки зменшивши час роботи деяких електроприладів, які вважаються найдорожчими в плані енерговитрат. Особливу увагу варто приділити так званим кухонним звичкам, адже це кімната напхана різними побутовими пристроями.

Про лайфхаки, які заощадять гроші та електроенергію, пише видання Express. Вони допоможуть зменшити споживання енергії. Ці звички включають очищення приладів, розморожування морозильної камери, енергозберігальний режим посудомийки і не тільки.

Очистіть електроприлади

Якщо кухонне обладнання не очищати регулярно, йому доведеться працювати більше, ніж потрібно, що збільшує споживання енергії і підвищує ризик поломки. Наприклад, брудна духовка менш енергоефективна, оскільки тепло поглинається сажею та жирними відкладеннями, а не їжею.

Розморозьте морозильник

Холодильники й морозильники включені цілодобово та без вихідних, їх можна назвати головними "пожирачами" енергії на кухні. Якщо не розморожувати морозильну камеру регулярно, це може додати величезну суму грошей до рахунку за електроенергію. Оскільки чим більше льоду в морозильній камері, тим більше пристрою потрібно працювати для заморожування.

Ефективно використовуйте духовку

Є кілька лайфхаків щодо духових шаф. Наприклад, спробуйте приготувати кілька страв одночасно і не відкривайте дверцята, доки готується їжа. Якщо у вас подвійна духовка, за можливості використовуйте меншу, бо для нагрівання та підтримки температури потрібно менше енергії. Ще одна чудова порада — вимикати духовку заздалегідь. Як правило, духовки зберігають необхідну температуру до 10 хвилин після вимкнення. Тобто ви можете раніше відключити прилад, але їжа все одно встигне доготуватися.

Максимально завантажуйте прилади

Такі побутові прилади, як пральні машини, сушарки та посудомийні машини споживають однакову кількість енергії незалежно від того, порожні вони наполовину або повні. Тому вмикайте їх лише тоді, коли вони заповнені. Також можна використовувати енергозберігальні налаштування.

Не кип’ятіть у чайнику надто багато води

Переповнення чайника більшою кількістю води, ніж вам потрібно, призводить до витрати енергії. Більшість чайників мають збоку шкалу, що показує, наскільки їх потрібно наповнити, залежно від того, скільки чашок потрібно.

Готуйте порційно

Приготування якомога більшої кількості їжі за один раз допоможе заощадити час та енергію. Ви можете заморозити частину страв, щоб морозильна камера була заповнена і працювала ефективно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як довго не псуються продукти у разі відключення електроенергії та яку їжу потрібно вживати насамперед.