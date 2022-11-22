Незвичайний лайфхак допоможе вам залишитися з інтернетом навіть у разі вимкнення світла

Російські окупанти продовжують руйнувати критичну інфраструктуру України. У зв’язку з цим у містах вимушено вводять відключення світла за графіками. Українці вже стали вигадувати різні способи, щоб залишитися з домашнім інтернетом під час відключення електроенергії, яке може тривати іноді й тривалий час.

Так, винахідник із Дніпра Ігор Кочет на своїй сторінці у Facebook поділився власним лайфхаком, який допоможе зробити свій роутер працюючим навіть в умовах відключення світла.

Кочет опублікував докладну і покрокову інструкцію, як звичайний роутер можна перетворити на той, якому відключення світла будуть не страшні та він продовжить працювати.

Як зробити так, щоб роутер працював без світла:

Покрокова інструкція

Також Ігор Кочет показав фотографію кінцевого результату. Після проведених маніпуляцій ваш роутер зможе працювати без електрики та виглядатиме таким чином:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що як зменшити рахунки за електроенергію. Названо кілька електроприладів, які значно збільшують платіжки українцям.