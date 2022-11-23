Приборы уже выходят из строя: как уберечь технику во время отключений электричества

Простые действия не только уберегут вашу технику, а и помогут избежать пожара

Проблемы с бесперебойной подачей электричества, связанные с регулярными ударами россиян по инфраструктуре, прогнозируются на весь зимний период. В связи с этим стоит побеспокоиться насчет защиты для различной бытовой техники, которая регулярно остается включенной в сеть. Дело в том, что изначальная подача напряжения после вынужденного отключения вызывает перепады напряжения. Те же, в свою очередь, могут повредить бытовую технику или даже поджечь общий щиток в подъезде.

Что делать, дабы избежать подобного печального исхода для любимых приборов, рассказывает OBOZREVATEL. По словам инженера-электрика Виталия Чеха, часть техники уже постепенно выходит из строя, ведь регулярно попадает под действие скачков напряжения. Не зря "Укрэнерго" и областные ДТЕК призывают украинцев выключать энергоемкие приборы из сети, дабы они без надобности не потребляли электричество.

Отметим, что очень часто во время веерных отключений сеть перестает поддерживать постоянное напряжение в 220 В. При новом запуске системы эта планка может колебаться от 170 до 260 В, иногда поднимаясь до 300. В таком случае некоторая бытовая техника способна моментально сгореть.

Чем можно помочь?

◘ Если вы живете в квартире, которая, ко всему прочему, расположена в старом доме, вам известны регулярные проблемы с щитками. Там отходят контакты, подключение изначально совершено хаотичное. Именно поэтому следует вызвать электрика, который сможет отключить дом от сети, подсоединив за это время специальное реле напряжение. Да, оно обойдется всему дому в 800-1500 гривен, но таким способом можно защитить дорогостоящую технику.

К слову, если у вас есть щиток в квартире, то подобный ограничитель можно установить индивидуально. Такое реле сохранит вашу технику от "вредного" напряжения.

◘ Помогут и стабилизаторы напряжения. Они, в отличие от реле, устанавливаются на конкретный прибор. Чаще всего для этого используют котлы, но можно подключить и к холодильнику. Однако они весьма дорогие.

◘ Самое простое, что вы можете сделать — отключать электроприборы из сети, а после возвращения света включать их постепенно. Экономьте потребление энергии, выключая наиболее энергоемкую технику в утренние и вечерние часы.

◘ Попросите электрика проверить щитки или же электропроводку в вашем жилище. Это может уберечь от внезапных замыканий и дальнейших пожаров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие советы из 90-х, когда страна переживала веерные отключения света, могут помочь во время блекаута.

Также мы писали о лучших альтернативах генераторам, которые можно использовать при отсутствии электричества.