Шесть "кухонных привычек" для экономии электроэнергии: это сократит ваши расходы

Небольшие правила помогут эффективно расходовать энергию и сохранят бюджет

Экономнее пользоваться электроэнергией в доме можно не только уменьшив время работы некоторых электроприборов, которые считаются самыми дорогостоящими в плане энергозатрат. Особое внимание стоит уделить так называемым кухонным привычкам, ведь это комната напичкана разныи бытовыми устройствами.

О лайфхаках, которые сэкономят деньги и электроэнергию, пишет издание Express. Они помогут снизить потребление энергии. Эти привычки включают в себя очистку приборов, размораживание морозильной камеры, энергосберегающий режим посудомойки и не только.

Очистите электроприборы

Если кухонное оборудование не очищать регулярно, то ему придется работать больше, чем нужно, что увеличивает потребление энергии и повышает риск поломки. Например, грязная духовка менее энергоэффективна, поскольку тепло поглощается сажей и жирными отложениями, а не пищей.

Разморозьте морозильник

Холодильники и морозильники включены круглосуточно и без выходных, их можно назвать главными "пожирателими" энергии на кухне. Если не размораживать морозильную камеру регулярно, то это может добавить огромную сумму денег к счету за электроэнергию. Поскольку чем больше льда в морозильной камере, тем больше устройству нужно работать для заморозки.

Эффективно используйте духовку

Есть несколько лайфхаков касательно духовых шкафов. Например, попробуйте приготовить несколько блюд одновременно и не открывайте дверцу, пока готовится еда. Если у вас двойная духовка, по возможности используйте меньшую, так как для нагрева и поддержания температуры потребуется меньше энергии. Еще один отличный совет — выключать духовку заранее. Как правило, духовки сохраняют необходимую температуру до 10 минут после выключения. То есть вы можете раньше отключить прибор, но еда все равно успеет доготовиться.

Максимально загружайте приборы

Такие бытовые приборы, как стиральные машины, сушилки и посудомоечные машины, потребляют одинаковое количество энергии независимо от того, пусты они наполовину или полны. Поэтому включайте их только тогда, когда они заполнены. Еще можно применять энергосберегающие настройки.

Не кипятите в чайнике слишком много воды

Переполнение чайника большим количеством воды, чем вам нужно, приводит к трате энергии. Большинство чайников имеют сбоку шкалу, показывающую, насколько их нужно наполнить, в зависимости от того, сколько чашек вам нужно.

Готовьте порционно

Приготовление как можно большего количества еды за один раз поможет сэкономить время и энергию. Вы можете часть блюд заморозить, чтобы морозильная камера была заполнена и работала эффективно.

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