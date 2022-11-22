Необычный лайфхак поможет вам остаться с интернетом даже в случае отключения света

Российские оккупанты продолжают разрушать критическую инфраструктуру Украины. В связи с этим в городах вынуждено вводят отключения света по графикам. Украинцы уже стали придумывать различные способы, чтобы остаться с домашним интернетом во время отключения электроэнергии, которое порой может продолжаться длительное время.

Так, изобретатель из Днепра Игорь Кочет на своей странице в Facebook поделился собственным лайфхаком, который поможет сделать свой роутер рабочим, даже в условиях отключения света.

Кочет опубликовал подробную и пошаговую инструкцию, как обычный роутер можно превратить в тот, которому отключения света будут не страшны и он продолжит работать.

Как сделать так, чтобы роутер работал без света:

Пошаговая инструкция

Также Игорь Кочет показал фотографию конечного результата. После проведенных манипуляций ваш роутер сможет работать без электричества и будет выглядеть таким образом:

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что, как уменьшить счета за электроэнергию. Названы несколько электроприборов, которые значительно увеличивают платежки украинцам.