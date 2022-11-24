Эвакуация из Киева: Кличко дал понять, кого могут вывозить

Городской глава заявил, что нужно рассматривать разные сценарии развития ситуации

На фоне ракетных ударов рф по объектам энергетики миллионы украинцев остаются без света, в том числе и жители столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что о полномасштабной эвакуации речь не идет, но часть людей все же временно могут вывезти из города.

Об этом киевский градоначальник сказал в ходе выступления в эфире национального телемарафона в четверг, 24 ноября. По словам Кличко, стоит рассматривать различные сценарии касательно дальнейшего хода событий.

Так, Кличко рассказал, что не исключается перемещение некоторым категорий жителей за пределы столицы.

"Мы рассматриваем возможность того, что часть людей может переехать в пригород Киева: детские дома, дома престарелых. Назвать эвакуацией это нельзя, а вот временный переезд некоторых групп населения мы рассматриваем", — отметил мэр столицы.

Он подчеркнул, что в данный момент об этом шаге речь не идет, но власти имеют разные сценарии действий.

Кроме того, Кличко обратился к жителям, у которых есть возможность "перезимовать" в пригороде.

"Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть", — сказал Кличко.

Ранее столичный градоначальник заявлял, что Киев может столкнуться с самой тяжелой зимой со времен Второй мировой войны. Тогда как эвакуация — "самый плохой сценарий", который может ожидать столицу в случае продолжения массированных ракетных атак по Украине.